Красный пояс по тхэквондо. Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств

В Южно-Сахалинске прошёл Первый Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств на призы губернатора Сахалинской области. В нём приняли участие более 250 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского краёв и Сахалинской области. Мероприятие проходило по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

– Восточные единоборства закаляют характер, укрепляют волю и разум, учат преодолевать трудности и побеждать. Именно эти качества свойственны успешным людям, которые ставят перед собой задачи и успешно их реализуют. Россия – многонациональная страна. Этот фестиваль собрал представителей разных школ, культур и народов. Уверен, что он станет доброй традицией и зрелищным спортивным праздником, который будет объединять спортсменов из разных уголков нашей Родины, – озвучил приветствие Валерия Лимаренко заместитель председателя правительства области Владимир Ющук.

В программу фестиваля вошли выступления от сахалинской федерации каратэ, представителей корейской национальной борьбы ссирым, тхэквондистов спортивного клуба «Торнадо», а также матчевые встречи команд по тхэквондо 3х3, сообщила пресс-служба минспорта регионального правительства.

– Два года назад моя дочь пошла на занятия тхэквондо вместе с подругой «за компанию». В этом году мы уже имеем красный пояс и приняли участие в Первом Дальневосточном фестивале восточных единоборств. Тхэквондо даёт дочери мотивацию, дисциплину и стремление развиваться, – отметила южносахалинка Екатерина Кирсанова.

Со списком обладателей призов губернатора Сахалинской области в своих видах спорта, возрастных и весовых категориях можно ознакомиться на сайте областного минспорта https://sport.sakhalin.gov.ru.