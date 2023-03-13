Красота рядом

В островной столице откроют художественные мастерские и галереи – поиск необходимых для этого помещений уже идет. Планируется организовывать выставки работ островных авторов, посетители которых могли бы приобретать понравившиеся картины. Такие экспозиции появятся в скверах, парке, гостиницах и ресторанах, на крупных коммерческих предприятиях.

Об этом губернатора Валерия Лимаренко попросили островные художники и дизайнеры на встрече в стенах музея книги А. П. Чехова.

– Мы намерены оказывать талантливым жителям области всестороннюю помощь. Надеюсь, что это даст импульс развитию этого направления искусств на островах в целом, – подчеркнул Валерий Лимаренко.