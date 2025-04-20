Красота «Светлого воскресения». К ней на выставке икебаны приобщились южносахалинцы 

Это было стильно! В оригинальных вазах – 36 композиций из солнечных хризантем, гербер, нежных роз разных оттенков, декорированных веточками вербы, трав и сухоцветов. Каждая икебана как искренний привет весне от автора. А в общей сложности из творческих работ в канун пасхальных торжеств сложился гимн “светлому воскресению”. Таким, собственно, и было одноимённое название выставки.

Впервые экспозиция открылась в новом просторном стеклянно-зеркальном бюварном павильоне, что находится восточнее плавательного бассейна “Волна”. Здесь можно и лечебной минеральной водички испить, и красотой композиций полюбоваться. Жаль только, икебана недолговечна.

Эту площадку мастерам арт-студии и региональной общественной организации “Цветы Сахалина”, где трудится профессор школы икебаны Согецу Александра Кудряшова, предоставили работники парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. По давней дружбе. Ведь при поддержке городского департамента культуры и туризма, содействии администрации парка ученики Александры Семёновны и сама она уже восемь зим подряд проводят здесь “Хрустальный вернисаж”. Аналогов ему нет в России. Сахалинцы научились искусно делать художественные ледяные панно из природных материалов.

Минувшим летом необычные ландшафтные композиции мастеров украсили поляны, берега реки Рогатка и куртины парка. Таким был результат фестивальных работ по проекту “Ленд-арт”. За всем этим – огромный, нелёгкий и вдохновенный труд, умение воплотить сложные фантазийные образы.

– Приходите к нам учиться, – пригласила Александра Кудряшова гостей выставки. – Каждую субботу в 11.00 в “Теремке” на Коммунистическом проспекте, 2, мы проводим мастер-классы и курсы. Пройдя четыре курса обучения, можно получить сертификат международного образца. А затем, после специальных курсов усовершенствования, реально дорасти до профессора икебаны.

Исполнительный директор региональной общественной организации “Цветы Сахалина” Наталья Колесник, открывая выставку “Светлое воскресение”, сказала:

– Есть счастье щадить, чувствовать и дарить красоту. А есть счастье её создавать. Александра Семёновна Кудряшова нас этому научила. Сообща мы заряжаемся творческой энергией, идеями и создаём композиции на радость людям.

Выставка понравилась горожанам. И пусть на улице не все сугробы растаяли и временами ещё летит снежок, но на территории парка есть уголок, куда заглянула весна.

Людмила Степанец.