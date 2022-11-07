Красота тоже лечит

Санаторий «Синегорские минеральные воды» отличается от других здравниц Дальнего Востока уникальным флористическим оформлением.

Уже на въезде в лечебницу по обеим сторонам дороги радуют глаз красоты ландшафтного дизайна.

На клумбах у парадного входа своя геометрия: их украшают аккуратные кустарники-шары из туи и японской спиреи. Беседки увиты лозами «девичьего винограда». Там так уютно!

Парк рассекает множество пешеходных дорожек. В зарослях кустов отдыхающие встречают фигурки персонажей русских сказок. Среди стройных елей хорошо смотрится скульптура медведицы с медвежатами. Остальная территория также тщательно прибрана. На полянах растут краснокнижные лилии Глена. В водоемах – разноцветные рыбки.

Впечатляет зимний сад. Флорист и член международной ассоциации преподавателей икебаны школы Согецу Юрико Камимура с коллективом санатория за двадцать лет работы собрала в нем роскошную коллекцию тропических экзотов и умело вырастила в искусственных условиях более 40 видов растений. Здесь можно видеть, как цветут тропическая стрелиция с широкими полуметровыми листьями, хлорофитум и адиантум, ветки которого совершенно без листьев. А острыми зубчатыми краями длинных прутков агавы можно пользоваться как пилой. В галерее санатория восхищает созданная Юрико Камимурой «стена цветов».

Всю эту большую территорию обихаживает мастер по озеленению Наталья Дворяшина.

Валерий ОКБУРУНОВ, член Союза журналистов РФ.