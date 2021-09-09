Кресты крушили с остервенением. Вокруг ЧП

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту вандализма на Аллее почетных захоронений на городском кладбище в Христофоровке. В ночь на 6 сентября неизвестные вывернули из земли и поломали деревянные кресты на свежих могилах, опрокинули тумбы, побили стекла на рамках с портретами…

В МБУ «Бюро ритуальных услуг» обращают внимание на то, что вакханалия прошла с особым остервенением и требовала, судя по всему, хорошей физической подготовки. Потому что 24 деревянных креста, изготовленных из доски-сороковки, не просто выдернули из земли, а изломали на куски.

Все ли под контролем?

«Советский Сахалин» сообщал, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам уничтожения либо повреждения воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Оте­чества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Помимо взрыва эмоций, происшествие вызвало ряд вопросов у горожан. Можно ли быть уверенными, что основные погосты областного центра находятся под присмотром городских служб? Кто и как осуществляет контроль за их состоянием, поддержанием порядка?

Некоторые сталкивались с тем, что с могил пропадают какие-то элементы, фрагменты оградок… Насколько массовое это явление? Планируют ли городские власти что-то предпринять, чтобы такие случаи не повторялись?

Вот о чем сообщил Антон Коляда, руководитель МБУ «Бюро ритуальных услуг». На содержании учреждения находятся три кладбищенских комплекса: № 1 (кладбище «Зеленое»), № 2 («Ласточка») и № 3 («Христофоровка»). Комплекс № 1 официально закрыт с 1986 года. Но при этом он находится на содержании, здесь скашивают траву, убирают снег, постоянно проводят мониторинг общего состояния. Кроме того, есть захоронения, находящиеся под охраной государства, – Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ветеранов Великой Отечественной войны. Особо отмечено захоронение первого председателя Сахалинского облисполкома Александра Осиповича Емельянова. За этими могилами ухаживают.

Кладбище № 2 официально закрыто, но здесь разрешено подзахоронение к родственникам при наличии места.

Комплекс № 3 – действующий. Его общая площадь около 40 гектаров. Незаполненными остаются пока 2 гектара. Если учесть, что в среднем на захоронение отводится участок в 5 квадратных метров, могил здесь примерно 76 000, целый город. По расчетам Антона Коляды, при таких темпах года через три комплекс будет заполнен. Назрел вопрос о создании нового кладбища. В мэрии хорошо знают о проблеме, ведется проектирование.

Камеры видеонаблюдения в помощь

– Фактов подобного вандализма прежде не было, – говорит Коляда. – Мы активно сотрудничаем со следственными органами. Предоставляем по необходимости всю оперативную информацию. Чаще сталкиваемся с нарушениями правил благоустройства. Недобросовестные компании, выполняющие работы в местах захоронений, иногда мусорят, бросают старые надгробные плиты. Случалось, машиной зацепляли памятники. В каждом случае проводим разбирательство, и виновные восстанавливают поврежденное.

Что касается контроля, на комплексе № 3 ежедневно с 9 до 17 часов находится сотрудник, а на остальных кладбищах проводят мониторинг, отслеживают текущее содержание, собирают мусор.

Помимо этого в 2020 году на кладбище в Христофоровке у освещенной в темное время суток входной группы установили систему видеонаблюдения. Сейчас она очень пригодилась: камера запечатлела кое-что «интересное» в ночь на 6 сентября.

Около полуночи сюда подъехала иномарка, из нее вышла женщина и прошла на кладбищенскую территорию. Через некоторое время вернулась и уехала. Эти и другие кадры помогут правоохранительным органам в расследовании.

На совещании в мэрии Антон Коляда намерен поднять вопрос об оснащении подобными системами и двух других кладбищ. Требуются ли другие дополнительные меры – руководитель не уверен. Общая площадь трех погостов примерно 96,5 гектара.

Разобраться с мотивами

Правоохранительные органы отрабатывают несколько версий случившегося. По одной из них, устроить погром мог кто-то из родственников покойного, кому не выделили участок на Аллее почетных захоронений.

По действующему с 2015 года порядку деятельности общественных кладбищ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», участки почетных и воинских захоронений имеют особый статус. Здесь осуществляются погребения умерших граждан, имеющих заслуги перед обществом и государством. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной вой­ны, ветераны боевых действий в Афганистане, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой славы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, участники боевых действий в районе острова Даманский.

В этом же списке заслуженные деятели искусств и науки, заслуженные работники культуры, заслуженные учителя, заслуженные работники отраслей народного хозяйства Российской Федерации, почетные граждане Сахалинской области и города Южно-Сахалинска.

Решения о таких погребениях принимает мэр, который должен учесть заслуги покойного перед обществом и государством и соответствующие обращения предприятий, учреждений, общественных организаций, согласованные с родственниками умершего. В некоторых случаях неизбежно следует отказ от захоронения. Кого-то это могло обидеть.

Впрочем, есть и другие версии…

Владимир СЛАВИН.