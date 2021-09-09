Кресты крушили с остервенением. Вокруг ЧП

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту вандализма на Аллее почетных захоронений на городском кладбище в Христофоровке. В ночь на 6 сентября неизвестные вывернули из земли и поломали деревянные кресты на свежих могилах, опрокинули тумбы, побили стекла на рамках с портретами…
В МБУ «Бюро ритуальных услуг» обращают внимание на то, что вакханалия прошла с особым остервенением и требовала, судя по всему, хорошей физической подготовки. Потому что 24 деревянных креста, изготовленных из доски-сороковки, не просто выдернули из земли, а изломали на куски.
Все ли под контролем?
«Советский Сахалин» сообщал, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам уничтожения либо повреждения воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.
Помимо взрыва эмоций, происшествие вызвало ряд вопросов у горожан. Можно ли быть уверенными, что основные погосты областного центра находятся под присмотром городских служб? Кто и как осуществляет контроль за их состоянием, поддержанием порядка?
Некоторые сталкивались с тем, что с могил пропадают какие-то элементы, фрагменты оградок… Насколько массовое это явление? Планируют ли городские власти что-то предпринять, чтобы такие случаи не повторялись?
Вот о чем сообщил Антон Коляда, руководитель МБУ «Бюро ритуальных услуг». На содержании учреждения находятся три кладбищенских комплекса: № 1 (кладбище «Зеленое»), № 2 («Ласточка») и № 3 («Христофоровка»). Комплекс № 1 официально закрыт с 1986 года. Но при этом он находится на содержании, здесь скашивают траву, убирают снег, постоянно проводят мониторинг общего состояния. Кроме того, есть захоронения, находящиеся под охраной государства, – Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ветеранов Великой Отечественной войны. Особо отмечено захоронение первого председателя Сахалинского облисполкома Александра Осиповича Емельянова. За этими могилами ухаживают.
Кладбище № 2 официально закрыто, но здесь разрешено подзахоронение к родственникам при наличии места.
Комплекс № 3 – действующий. Его общая площадь около 40 гектаров. Незаполненными остаются пока 2 гектара. Если учесть, что в среднем на захоронение отводится участок в 5 квадратных метров, могил здесь примерно 76 000, целый город. По расчетам Антона Коляды, при таких темпах года через три комплекс будет заполнен. Назрел вопрос о создании нового кладбища. В мэрии хорошо знают о проблеме, ведется проектирование.
Камеры видеонаблюдения в помощь
– Фактов подобного вандализма прежде не было, – говорит Коляда. – Мы активно сотрудничаем со следственными органами. Предоставляем по необходимости всю оперативную информацию. Чаще сталкиваемся с нарушениями правил благоустройства. Недобросовестные компании, выполняющие работы в местах захоронений, иногда мусорят, бросают старые надгробные плиты. Случалось, машиной зацепляли памятники. В каждом случае проводим разбирательство, и виновные восстанавливают поврежденное.
Что касается контроля, на комплексе № 3 ежедневно с 9 до 17 часов находится сотрудник, а на остальных кладбищах проводят мониторинг, отслеживают текущее содержание, собирают мусор.
Помимо этого в 2020 году на кладбище в Христофоровке у освещенной в темное время суток входной группы установили систему видеонаблюдения. Сейчас она очень пригодилась: камера запечатлела кое-что «интересное» в ночь на 6 сентября.
Около полуночи сюда подъехала иномарка, из нее вышла женщина и прошла на кладбищенскую территорию. Через некоторое время вернулась и уехала. Эти и другие кадры помогут правоохранительным органам в расследовании.
На совещании в мэрии Антон Коляда намерен поднять вопрос об оснащении подобными системами и двух других кладбищ. Требуются ли другие дополнительные меры – руководитель не уверен. Общая площадь трех погостов примерно 96,5 гектара.
Разобраться с мотивами
Правоохранительные органы отрабатывают несколько версий случившегося. По одной из них, устроить погром мог кто-то из родственников покойного, кому не выделили участок на Аллее почетных захоронений.
По действующему с 2015 года порядку деятельности общественных кладбищ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», участки почетных и воинских захоронений имеют особый статус. Здесь осуществляются погребения умерших граждан, имеющих заслуги перед обществом и государством. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой славы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, участники боевых действий в районе острова Даманский.
В этом же списке заслуженные деятели искусств и науки, заслуженные работники культуры, заслуженные учителя, заслуженные работники отраслей народного хозяйства Российской Федерации, почетные граждане Сахалинской области и города Южно-Сахалинска.
Решения о таких погребениях принимает мэр, который должен учесть заслуги покойного перед обществом и государством и соответствующие обращения предприятий, учреждений, общественных организаций, согласованные с родственниками умершего. В некоторых случаях неизбежно следует отказ от захоронения. Кого-то это могло обидеть.
Впрочем, есть и другие версии…
Владимир СЛАВИН.