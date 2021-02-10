Криминальное эхо прошлогодней путины

Анивскому районному суду предстоит рассмотреть уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов на сумму свыше 2,8 млн рублей.

В августе прошлого года трое жителей Южно-Сахалинска решили открыть свой маленький бизнес. И это можно было бы только приветствовать, если бы прежде они запаслись лицензией.

«Авось, пронесет», – вероятно, подумал один. «Маловато будет», – предположительно, прикинул будущую прибыль другой. Ну, а третий, видимо, решил: «Один за всех, все за одного». Вот и вышла организованная группа.

На Лютоге забрасывали сети, на даче одного из подельников пойманную горбушу вспарывали и перерабатывали икру. Импровизированный икорный заводик выдавал «красное золото» без перебоев. А в областном торговом центре одна из «точек» переводила товар в рубли. Так и сколотила троица состояние более чем в 2,8 млн рублей.

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области было возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная в местах нереста организованной группой с причинением особо крупного ущерба).

Уже на стадии предварительного расследования обвиняемые признали вину в полном объеме. Деньгами несостоявшиеся предприниматели закрыли большую часть нанесенного ущерба – 2,1 млн рублей. Чтобы компенсировать остаток суммы, на автомобиль организатора группы наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.