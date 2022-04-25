Криминальный отголосок. Сахалинский экс-губернатор ответит за поборы на выборах?

Вчера Юж­но-Са­ха­лин­ском городском суде началось оглашение приговора по второму делу экс-губернатора области Александра Хорошавина. Его обвиняют в получении взяток во время выборной кампании в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году. Свою вину в последнем слове подсудимый, бывший глава области, не признал.

Как считает следствие, Хорошавин создал организованную преступную группу с целью извлечь дополнительный доход за счет претендентов на депутатский мандат. Входили в нее теперь уже тоже бывшие члены его команды – руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачев, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Анатолий Макаров, вице-мэр, мэр Юж­но-Сахалинска Андрей Лобкин и руководитель аппарата администрации областного центра Алексей Лескин.

Из уголовного дела следует, что в 2014 году это сообщество во главе с руководителем области получало взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого кандидата в депутаты.

Очень сложный процесс, в качестве свидетелей известные персоны. Первое судебное заседание состоялось 25 августа 2020 года, нынешнее – 116-ое по счету. В деле участвуют четыре адвоката. Судья – Галина Мастеркова (Милинчук).

Александру Хорошавину предъявлено обвинение по 17 эпизодам получения взяток в особо крупном размере и по двум эпизодам приготовления к их получению. Алексею Лескину – по 13 эпизодам получения взяток в особо крупном размере и одному эпизоду приготовления к получению. По действующему законодательству особо крупным размером взятки считаются суммы, превышающие один миллион рублей.

Статья 290 ч. 6 УК РФ предусматривает меру ответственности в диапазоне от штрафа в размере 3 – 5 миллионов рублей до лишения свободы на срок 8 – 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Позиция защиты – лично губернатору никто деньги для выборной кампании не передавал, поэтому в его действиях нет состава преступления. Однако сторона обвинения считает по-другому: с точки зрения закона, не имеет значения, передавали ли деньги главе региона лично или же сбором занимались другие лица от его имени.

По совокупности эпизодов для Александра Хорошавина запросили 11 лет и 6 месяцев лишения свободы, для Алексея Лескина – 9 лет.

Лобкин сразу после ареста Хорошавина уехал в Америку, за границей находится и Макаров. Горбачев стал сотрудничать со следствием по первому делу экс-губернатора и в итоге получил условный срок. Лескин оказался на скамье подсудимых рядом с Хорошавиным.

Взяткодатели, участники выборной кампании, наказания не понесут – уголовные дела в их отношении были прекращены по причине их раскаяния и активного сотрудничества со следствием.

Интрига этого заседания – придется ли Александру Хорошавину, отбыв первый срок, отбывать полностью и второй? Как известно, в правоприменительной практике имеются такие рычаги, как сложение и взаимное поглощение сроков. Какой из них сработает во втором коррупционном деле экс-губернатора, какова будет степень его вины – решит суд.

Не исключено, что будет принят во внимание тот факт, что подсудимый в настоящий момент уже отбывает наказание по другому делу…

Судя по всему, оглашение приговора растянется на два заседания.

Евгений АВЕРИН.

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