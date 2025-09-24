Критическая ситуация с питьевой водой сложилась в Александровске-Сахалинском

Из -за недавнего циклона и сильных осадков серьёзно загрязнилось местное водохранилище, его очистка требует масштабных работ.

Причиной всего стали селевые потоки – один сошёл в реку, два других – в ложе водохранилища, что привело к критическому его загрязнению, такой вывод сделали специалисты. Кроме того, массы ила и глины полностью вывели из строя фильтры очистных сооружений города.

Работы по ликвидации последствий начались практически сразу. Специалисты жилкомхоза прокладывают путь труднодоступному месту схода селя на реке Козулинке для его последующей очистки. Вторая бригада со специальным оборудованием для откачки ила и глины отправилась из Южно-Сахалинска.

По сведениям районной администрации, вода в кранах есть, но проблема в том, что пригодна она только для технических нужд, поскольку не соответствует санитарным нормам. Поэтому питьевую воду подвозят цистернами, в первую очередь – на социально значимые объекты. Отдельный транспорт доставляет воду пенсионерам и маломобильным жителям, это около сотни человек. К жилым домам цистерны с водой приезжают два раза в день в будни, один раз – в выходные.

Как рассказали в александровской администрации, не дожидаясь ремонта основного водовода к запуску готовят резервный, берущий воду из реки Большая Александровка. Однако для его официального ввода в строй требуется получить разрешение Роспотребнадзора на основе лабораторных анализов, которые делаются в течение нескольких дней. Сейчас этот водовод проходит активную промывку, так как он также был загрязнён илом.

В целом ситуация улучшается, но медленно. По данным на 22 сентября мутность составляет где-то порядка 110 единиц. Это всё ещё выше нормы, но благодаря принятым мерам этот показатель снизился в три раза.

Владимир ПАВЛОВ.