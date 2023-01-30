В Южно-Сахалинске выяснили причину неприятного запаха водопроводной воды

Неприятный запах южно-сахалинской воды породили фенол и хлор. Подобных случаев в своей практике специалисты не припомнят.

Ситуация с питьевой водой в областном центре пришла в норму. В конце прошедшей недели, после срочно проведенной промывки труб ее показатели, в том числе и по запаху, соответствуют параметрам, сообщила «Советскому Сахалину» Ирина Чаленко, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Кстати, не все знают, что для определения нормы по запаху в Роспотребнадзоре применяется специальная шкала. Сейчас показатели по ней в норме (она обозначается цифрой 2), а когда началась проверка, было заметное отклонение – и не только по запаху. Поэтому по предписанию санитарных врачей в конце недели проводили дополнительное хлорирование водопроводной влаги. Закончили процедуру на выходных.

Проверка Роспотребнадзора выявила так же причину, по которой вода стала неприятно пахнуть. Как рассказала Ирина Чаленко, произошло все при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях Тогда в жидкость попал фенол, который содержится в краске. Фенол вступил в химическую реакцию с хлором, необходимым для очистки влаги, в результате такого наложения получился отвратительный запах. В Роспотребнадзоре отметили, что подобных случаев в новейшей истории области не припомнят.

Отчего стало возможным такое наложение химических веществ, какую роль сыграл здесь человеческий фактор – ответы на эти вопросы должна дать внутренняя проверка в «Росводоканал-Сахалин».

Евгений АВЕРИН.