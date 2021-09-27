Кроме тайменя и карася. Знаешь рыбные места – будешь с уловом вплоть до ледостава

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в октябре рассказывает постоянный консультант нашей газеты Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.

– Октябрь – конец хода тихоокеанских лососей и время нагула пресноводных и проходных рыб перед зимовкой. На Сахалине этот месяц характеризуется их массовым клевом, кроме карасей, которые уходят в спячку. Все остальные виды, представляющие интерес для любительского рыболовства, прежде всего хищные, будут активно ловиться вплоть до ледостава. За исключением нескольких дней интенсивного листопада, когда клев замирает.

– То есть рыба не реагирует на блесны?

– И на тампоны, и на другие наживки тоже. Дело не только в том, что листья, похожие на блесны, дезориентируют рыбу. Она еще и просто боится сплошного потока листвы.

В октябре заканчивается икромет у кунджи, и она начинает активно питаться, нагуливая жир. Берет на икряные тампоны, неравнодушна к блеснам, нахлыстовым мушкам, виброхвостам и воблерам, крупная хватает живца. Но поначалу рыбы более 30 см будут попадаться вам в нерестовой окраске.

До середины месяца хороша рыбалка на гольца – южную проходную мальму, после чего она пойдет на нерест в речные притоки.

Надо еще сказать, что в начале октября на зимовку в реки заходят с моря пропустившие нерест кунджа и голец. Они серебристые, мясо у них красное. В основном некрупные, 25 – 35 см, но есть и взрослые особи более 40 см. Эта высококачественная рыба – также желанная добыча для рыболова-любителя.

– А в каких именно реках можно половить эту вкусную рыбу – южную мальму?

– Я уже говорил о Фирсовке, это на юге Сахалина в Долинском районе. А на северо-востоке острова – практически повсеместно. К примеру, в первых числах октября любители гольца ездят на реки Вал, Даги, Аскасай, Лангери. Для успешной ловли этого хищника важно знать места нерестилищ тихоокеанских лососей. Скажем, на Даги первое такое нерестилище горбуши находится километрах в трех вверх от федеральной дороги. После голец скатывается в зимовальные ямы, где будет продолжать клевать на икру и блесны – как колеблющиеся, так и вращающиеся. А вот непосредственно перед ледоставом он любым приманкам и наживкам предпочитает короеда. Настоящего древесного короеда.

– Красноперка в октябре менее активна?

– Красноперка в это время концентрируется на нижних и средних участках рек. Она клюет не так жадно, как до и после нереста, но все же достаточно активно. И на тампоны, и на червя. Однако осенью ее специально, как правило, не ловят, рыболовы предпочитают охотиться на хищников.

– К примеру, на щуку?

– Щука будет брать практически до самого ледостава, исключая период падения листвы. В бассейнах Пороная и Тыми ее ловят преимущественно в старицах и притоках, потому что в реках еще господствует кета. Что касается амурского язя (чебака), то у него конкурентов еще больше, и потому он забивается в разные речные закоулки. Но в принципе, зная эти места, его можно поймать на червя или вареную икру.

В этом месяце начинает активизироваться налим. В реках Тымь, Поронай, Рукутама его ловят закидушкой на крупного червя, куриные потроха с вечерней зорьки до глубокой ночи на песчаных плесах, куда разбойник выходит из глубины.

– Да, единственный раз в жизни, еще в прошлом веке, мне удалось порыбачить на Рукутаме, впадающей в озеро Невское, именно в октябре. Но пару закидушек, чем бы я их ни наживлял, налим проигнорировал. Однако на спиннинг, оснащенный блесной, повезло поймать хорошего тайменя. Тогда их разрешалось ловить на удебные снасти. А нынче?

– Поскольку сахалинский таймень сейчас занесен в Красную книгу, ловить его запрещено.

– Даже по принципу «поймал – отпустил»?

– Любыми способами! Но проблема в том, что кунджу в тех же водоемах добывают, главным образом, на воблеры, которые привлекают и тайменя, и он может попадаться, даже если на него специально не охотятся. В таком случае добросовестный рыболов отпустит рыбу. При этом ее нельзя брать за жабры, а надо прижать и с наименьшими повреждениями освободить от тройника. Если этого не делать, таймень у нас будет встречаться все реже и реже. Достаточно сказать, что он впервые идет на нерест в возрасте 10 – 12 лет (это самки, самцы в 6 – 8 лет).

– О северо-западе мы не забыли?

– В северо-западных реках острова очень азартна ловля хариуса и особенно ленка – этот хищник сражается с рыболовом до последнего. О такой рыбалке был подробный рассказ в сентябре.

– Еще не упомянули, кажется, ручьевую мальму.

– На Сахалине это самый массовый – фоновый вид, который водится во всех речках. И хотя эту рыбу называют мелочовкой, бывают экземпляры и за 20 сантиметров. Ручьевая мальма тоже нерестится осенью. На юге острова ее ловят по мелким водотокам, при этом в уловах отмечается также молодь кунджи и других видов.

– На что может рассчитывать рыболов, забрасывая снасть в морском прибрежье?

– С понижением температуры воды рыба начнет откочевывать от берега, и рыбалка станет затухать. Например, терпуга уже можно будет поймать только на глубине свыше пяти метров. Но есть очень интересное место, где энтузиасты и в октябре довольно успешно ловят с берега окуней. Ориентиром служит мыс Железный в районе горы Айруп (это за мысом Свободным).

А фанаты глубоководной морской рыбалки продолжат искать удачу в тех местах, о которых мы говорили в сентябрьском выпуске нашего обзора. К этому могу добавить, что в середине осени в Татарском проливе хорошо ловятся терпуги, морской ерш, на больших глубинах – треска. Особенно уловистые банки этих рыб на рейде города Холмска.

– Как бывший холмчанин подтверждаю это и предлагаю фотографию с рейдовой рыбалки. А завершить наш разговор хотелось бы таким вопросом: в октябре реки уже очистятся от погибшей горбуши и кеты?

– Не совсем. С другой стороны, и не нужно, чтобы реки очищались, это ведь органические вещества, которые послужат кормом для мальков отнерестившейся рыбы. К тому же рыбалке они нисколько не мешают.

Георгий ЮРГИН.

Кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Сосиски из рыбы

Берем одну горбушу (средний вес потрошеной 800 г), две красноперки или (если нет красноперки) два минтая общим весом 800 г, 0,5 кг очищенного кальмара, 2 крупных луковицы, 5 зубчиков чеснока.

Филе рыбы и другие компоненты прокручиваем через крупную мясорубку, солим, перчим, перемешиваем. Кто-то добавляет в фарш яйцо, но я этого не делаю, поскольку считаю, что его роль играет кальмар.

Этой массой с помощью шприца набиваем пленочные оболочки для сосисок (и то и другое можно купить в любом корейском магазине), закручиваем их.

Единственное «но». Сосиски в заводских пленках нельзя жарить, можно только варить. Однако и вареные они очень вкусные. Во всяком случае, моим детям и племянникам нравятся. Так что и вам – приятного аппетита!