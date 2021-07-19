Кровь на асфальте. Происшествие

Видео о страшном ДТП в Южно-Сахалинске шокировали многих. Камера наружного наблюдения, установленная, судя по всему, на расположенном поблизости от места аварии здании, запечатлела как все происходило, причем зафиксировала дату и точное время происшествия: 18 июля 5 часов 40 минут. За пару секунд до этой временной отметки в кадре появляется мчащаяся с бешеной скоростью иномарка — «Тойота Марк 2». Машина движется по улице Ленина на юг. Позже поступила уточняющая информация – все происходило у здания по Ленина, 325, неподалеку от пересечения с улицей Пуркаева, от участка с круговым движением.

Похоже, водитель не справился с управлением, зацепил бровку, иномарку занесло, она сбила на своем пути сначала дорожный знак, затем еще мощно ударилась об опору уличного освещения на противоположной стороне проезжей части. Машину буквально разорвало, фрагменты от нее разлетелись на большое расстояние. Тело водителя изуродовало и также раскидало. На проезжей части лежала оторванная нога… К великому счастью, в столь ранний час на тротуаре не было пешеходов.

Тотчас после случившегося беспристрастная камера зафиксировала подъехавший автомобиль с мигалками. Через некоторое время к месту происшествия подтянулись также автомобили экстренных служб.

Посыпались предположения и версии случившегося. Первым делом предположили, что за этой машиной сотрудниками ДПС была организована погоня, она и спровоцировала ДТП в конечном счете.

В официальном комментарии регионального управления ГИБДД сообщается следующее: «18 июля 2021 года экипаж ДПС обнаружил на дальнем расстоянии автомобиль «Тойота Марк 2», который двигался на высокой скорости в южном направлении по улице Ленина в городе Южно-Сахалинске.

Ранее, похожий автомобиль скрылся от наряда ДПС на другой улице областного центра.

В результате чего, по предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Марк 2» в районе дома 335, не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения. В ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Установлено, что иномаркой управлял 29-летний гражданин, не имеющий права на управление транспортными средствами. Автомобиль «Тойота Марк 2» не был зарегистрирован в установленном порядке. За последние два года водитель более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ».

В ведомстве подчеркнули, что ДТП произошло в зоне видимости патрульного экипажа, но преследование движущегося с превышением скорости авто не осуществлялось.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили также, что погибший в самом начале июля 2015 года стал виновником аварии, в которой погибла девушка.

ДТП произошло в четвертом часу ночи у села Стародубское Долинского района. 23-летний гражданин сидел за рулем иномарки «Териос Кид», в салоне находилась 22-летняя девушка. Иномарка двигалась на север. Водитель в какой-то момент не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги. Пассажирка погибла водитель получил тяжелые травмы, но остался жив. Позже выяснилось, что виновник ДТП не имел водительских прав. 29 июня 2021 года у этого гражданина подошел к концу срок административного надзора за то убийственное дорожно-транспортное происшествие.

Петр НИКОЛАЕВ.