Кровопролитие на Комсомольской. В Южно-Сахалинске попрощались с 33-летним юристом, получившим ножевые ранения в драке у ночного клуба

Около двух часов ночи в минувшую субботу у ночного клуба «Loona», что расположен недалеко от западного входа в городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, произошел конфликт с несколькими участниками.

Постепенно дошло и до драки. В какой-то момент был пущен в ход нож. В результате мужчина получил легкие телесные повреждения, а второй – тяжкие. Он примерно через сутки скончался на больничной койке.

Как выяснил журналист «Советского Сахалина», погибший – житель областного центра, ему было 33 года, он довольно долго проработал юристом в бюджетном учреждении и был на хорошем счету. Семьянин, в этом клубе отдыхал с супругой.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления по горячим следам. Установлено, что ему 20 лет, он прибыл на Сахалин на заработки из Кемеровской области.

Очевидцы утверждают, что у задержанного при себе был обоюдоострый нож. Еще говорят о том, что до больницы пострадавших доставили своим транспортом.

Региональное следственное управление сообщило, что изначально по данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Поскольку потерпевший скончался, дело передано следственному отдела по г. Южно-Сахалинску. Устанавливаются все обстоятельства, назначен ряд судебных экспертиз. От полученных результатов зависит квалификация действий подозреваемого кемеровчанина. Решается вопрос о мере пресечения для него.

По месту работы погибшего сообщили, что прощание с бывшим сотрудником состоялось 14 февраля.

Петр НИКОЛАЕВ.

Справка

По данным регионального управления МВД, с начала года в Сахалинской области возбуждено 14 уголовных дел по статье 111 УК РФ.

Преимущественно в них фигурируют бытовые конфликты с нелетальным исходом, но с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших. Случай на Комсомольской 11 февраля — единственный в своем роде.