Кругом вода. Новые авиарейсы внутри области заставляют пристальнее взглянуть на проблему посадочных площадок в районах

До полного схода снега еще далеко, но все, кто причастен к организации полетов между областным центром и Александровском-Саха­линским, уже ломают головы – как не попасть в прошлогоднюю ловушку.

Воздушное сообщение между нынешней и бывшей столицами острова возобновилось в конце 2020 года, но в течение лета вынужденно прерывалось из-за затопления посадочной площадки.

Оказалось, что существующая дренажная система не справлялась со стоком воды.

Проблему решили, но по временному, так сказать, варианту. Гарантии, что подтопление не повторится вновь, не было. Задача оказалась не такой простой, как представлялось вначале. Поэтому потребовалась помощь специалистов-мелиораторов, которые смогли бы просчитать – какой будет сток воды с учетом рельефа местности, как правильно его отвести от посадочной площадки и пр.

Не так давно подведомственное предприятие областного минтранса – «Аэропорты Курильских островов» (воздушная гавань в Александровске-Сахалинском находится в его ведении) – заключило с ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз» договор на разработку подобных мероприятий.

– Задание было выполнено, работы начнутся после выделения финансирования, – рассказал Антон Адушкин, заместитель директора по строительству «Сахалинмелиоводхоза». – Часть из них стартует еще до схода снега.

Основная задача, которую предстоит выполнить на александровском аэродроме, – расчистить имеющиеся отводные каналы до расчетных размеров и обустроить новые сооружения такого же предназначения.

С подобной проблемой, как рассказали мелиораторы, строители столкнулись и в Северо-Курильске. Там также сооружается аэродром, который сможет принимать самолеты. На площадке, где появится воздушная гавань, обнаружились остатки старой системы мелиорации. Судя по всему, возводили ее японцы в 40-х годах, когда вся Курильская гряда была оккупирована ими. Этой инфраструктуры не было на современных картах, поэтому проектировщики объекта не могли ее учесть. Когда площадку неожиданно стало подтапливать, специалисты наткнулись на старые каналы.

– В общем, пришлось задуматься о корректировке проекта, внесении в него ряда дополнительных мер для отвода воды, – рассказал Антон Адушкин, – иначе площадка под аэродром может регулярно затапливаться. По словам местных жителей, при японцах на этой территории раньше были поля и на них выращивали рис. Теперь нужно предусмотреть систему дренажей, чтобы вода обходила летное поле.

Пока до конца не ясно – нужно ли убирать оттуда старую японскую систему.

Специалисты ФГБУ склоняются к мысли, что она еще сможет выполнить свои функции, но ее одной будет недостаточно. Скорее всего, придется обустраивать каналы для отвода воды уже за границей того места, которое отведено под новую авиагавань.

С похожей проблемой могут столкнуться при строительстве второй взлетной полосы для южно-сахалинского аэропорта. Этой осенью начались подготовительные работы, и при расчистке будущей площадки выяснилось – раньше там была мелиоративная система сельхозпредприятия, которую вывел из строя тайфун «Филлис» в августе 1981 года. После ее списали, потом про нее забыли.

Значит, возникает реальная опасность подтопления. Отчасти это ожидаемо – в конце 80-х годов (для того, чтобы можно было принимать беспосадочные рейсы из Москвы) проводили реконструкцию нынешней взлетно-посадочной полосы. И тогда тоже была угроза обводнения и размыва. Силами ПМК-122 треста «Сахалинводстрой» были возведены отводные каналы, и опасность миновала.

Аналогичные системы предусмотрены проектом строительства новой взлетной полосы, но теперь возникает вопрос – хватит ли у них мощности, ведь при составлении проектных документов о мелиоративной системе ничего не было известно. Между тем, в том месте много болот и стариц, говорят специалисты. Их собираются засыпать. Но перед тем надо проложить новый путь для воды, иначе она будет периодически подниматься, подмывать площадку изнутри.

Проблему эту неразрешимой не назовешь – в таких случаях роют дополнительные каналы. К тому же можно очистить старую систему от зарослей и использовать ее.

В минтрансе области не раз обсуждалась эта проблема с мелиораторами. Ведь, по словам директора ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз» Владимира Коваленко, практически все почвы на Сахалине и Курилах переувлажнены из-за особенностей климата. Этот фактор никак нельзя сбрасывать со счетов, продолжая модернизацию сахалинских аэродромов и главного аэропорта области.

Ну и в целом новый импульс развития авиации на островах заставляет провести ревизию всей инфраструктуры, которая обеспечивает авиасообщение внутри региона.

Владимир ПАВЛОВ.