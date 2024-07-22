Крупняк к Великану тяготеет. Клёвое место

Что и как ловится на Сахалине во второй половине июля – первой половине августа? Ответ на этот вопрос дал постоянный консультант «Советского Сахалина» кандидат биологических наук и рыболов-любитель со стажем Виталий НИКИТИН.

С одной стороны, рыболову раздолье: активно кормится разнообразная рыба, к тому же можно, отводя душу, использовать разные снасти. С другой стороны, комарьё и мошкара не дают возможности комфортно порыбачить на реках и прочих внутренних водоёмах, выгоняют человека на открытое пространство, обдуваемое ветром. Плюс к этому, создают препятствия для передвижения высокотравье, буйная растительность. Да и встречи с косолапыми в это время на берегах нерестовых рек не редки. Во всех смыслах лучше порыбачить на берегу моря! Желанным трофеем в эту пору для многих рыболовов является летняя кета. Её ловят на удочку, аналогично тому, как ловят горбушу. В ходу такие наживки, как октопусы, «тасманский дьявол», креветка, блёсны.

Можно сделать дальний заброс на кету, а в ожидании поклёвки половить обитателей ближайшего прибрежья. У самого берега обычно держатся терпуги разных видов и камбала. Их ловят на любую органику, например на червя. Видовой состав рыб в прибрежье может различаться в зависимости от характера дна в том или ином месте. Там, где дно каменистое, можно успешно половить морских окуней, причём самый «крупняк» тяготеет к мысам Свободный и Великан.

На некотором отдалении от берега, где глубины больше, рыбачат с лодки. В Долинском районе так ловят минтая, в Холмском – треску, а ночью – кальмара. В конце августа и сентябре активизируются поклонники рафтинга – спуска по крупным рекам, таким как Тымь и Поронай. По пути они с удовольствием рыбачат. Что может попасться на крючки?

– Например, щуки и язи. Лососи, зашедшие на нерест, ведут себя напористо и агрессивно, вытесняют этих и других рыб с перекатов и плёсов в труднодоступные заводи с корягами, где их и ловят. А в низовьях в изобилии попадается краснопёрка.

Ещё один интересный объект лова – кунджа. Она поднимается к своим нерестилищам, которые устраивает поблизости от лососей, в труднодоступных речных притоках. Кунджа не погибает после нереста, продолжает питаться. Что характерно, на нерест поднимаются крупные особи, а те, что помельче, держатся в морском прибрежье. На реках северо-восточной части острова кунджа может достигать двух килограммов, а на западном побережье – полкило и больше. За лососёвыми в реки поднимается голец. Его ловят на перекатах, иногда в больших ямах в среднем течении.

Семён РЕЧКИН.