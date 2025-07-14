Крупные выигрыши по лотерее

Александровская городская сберегательная касса получила справочные таблицы выигрышей четвёртой денежно-вещевой лотереи. Началась массовая проверка билетов лотереи.
Крупный выигрыш в 50000 рублей получает колхозница артели «Труд» Мария Фоминична Рязаева. Колхозница этой же артели Зинаида Ивановна Соловьёва выиграла 10000 рублей, колхозница Татьяна Степановна Горлова – мужское пальто стоимостью в 2000 рублей.
Гастроли театра
В Александровске идут спектакли театра Северной Тихоокеанской флотилии.
Интересные лекции
Большим успехом среди трудящихся области пользуются лекции о международном положении лектора ДВфронта тов. Сивоглаза.
На днях в г. Александровске т. Сивоглаз прочёл двухчасовую лекцию для городского партийного актива. Присутствовало около 300 человек.
Наши герои
Коваленко Фёдор Иванович призван в Красную Армию в 1943-м Охинским райвоенкоматом. Воевал в составе Западного, 1-го и 2-го Украинских фронтов. В 1944-м – командир взвода 9-й стрелковой роты 458-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии 33-го стрелкового корпуса 27-й армии 2-го Украинского фронта, младший лейтенант. Награждён медалью «За отвагу». Погиб в бою 21 августа 1944 г. при освобождении Румынии. Похоронен в Румынии – по одним данным в с. Фокуриле, по другим – в с. Бокница.
Об одном из боевых эпизодов младшего лейтенанта Ф. И. Коваленко рассказал Николай Вишневский в своей книге «Должен помнить мир спасённый». 78-я стрелковая дивизия наступала в Румынии в направлении г. Яссы. Взвод под командованием Коваленко отбил две численно превосходящие по силе контратаки противника, перешёл в наступление, одним из первых ворвался во вражеские траншеи. После ожесточённой схватки противник в беспорядке бежал, оставив значительное количество вооружения и боеприпасов. В этой операции Коваленко уничтожил до 20 вражеских солдат и офицеров, захватил в плен четырёх румынских солдат. Был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Трудовая доблесть
- За последние дни в районе Агнево попадаются разрозненные куски жирующей сельди. 5 июля команды глубьевого лова привезли с моря 510 центнеров сельди, 6 июля – 440 центнеров. Отдельные шкиперы берут за ночь от 25 до 40 центнеров. Некоторые уже выполнили годовой план. Этого рубежа достигла команда шкипера колхоза им. 17 партконференции тов. Красюкова: выловлено 980 центнеров рыбы.
- В колхозе им. Сталина дружно работают на прополке посевов звенья тт. Славиной и Детковой. Колхозницы уже очистили от сорняков посевы свёклы, редиса и лука, сейчас подкармливают капусту.
- За время войны буровая бригада знатного мастера Григория Трофимовича Подшивайлова накопила богатый опыт скоростного бурения скважин. За три года она досрочно сдала в эксплуатацию десятки высокодебитных скважин. Не снижая темпов, работает коллектив бурильщиков и в мирное время. Июньский план выполнен на 166 процентов, в эксплуатацию сдана скважина на 16 дней раньше срока.