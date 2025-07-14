Крупные выигрыши по лотерее

Александровская городская сберегательная касса получила справочные таблицы выигрышей четвёртой денежно-вещевой лотереи. Началась массовая проверка билетов лотереи.

Крупный выигрыш в 50000 рублей получает колхозница артели «Труд» Мария Фоминична Рязаева. Колхозница этой же артели Зинаида Ивановна Соловьёва выиграла 10000 рублей, колхозница Татьяна Степановна Горлова – мужское пальто стоимостью в 2000 рублей.

Гастроли театра

В Александровске идут спектакли театра Северной Тихоокеанской флотилии.

Интересные лекции

Большим успехом среди трудящихся области пользуются лекции о международном положении лектора ДВфронта тов. Сивоглаза.

На днях в г. Александровске т. Сивоглаз прочёл двухчасовую лекцию для городского партийного актива. Присутствовало около 300 человек.

Наши герои

Коваленко Фёдор Иванович призван в Красную Армию в 1943-м Охинским райвоенкоматом. Воевал в составе Западного, 1-го и 2-го Украинских фронтов. В 1944-м – командир взвода 9-й стрелковой роты 458-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии 33-го стрелкового корпуса 27-й армии 2-го Украинского фронта, младший лейтенант. Награждён медалью «За отвагу». Погиб в бою 21 августа 1944 г. при освобождении Румынии. Похоронен в Румынии – по одним данным в с. Фокуриле, по другим – в с. Бокница.

Об одном из боевых эпизодов младшего лейтенанта Ф. И. Коваленко рассказал Николай Вишневский в своей книге «Должен помнить мир спасённый». 78-я стрелковая дивизия наступала в Румынии в направлении г. Яссы. Взвод под командованием Коваленко отбил две численно превосходящие по силе контратаки противника, перешёл в наступление, одним из первых ворвался во вражеские траншеи. После ожесточённой схватки противник в беспорядке бежал, оставив значительное количество вооружения и боеприпасов. В этой операции Коваленко уничтожил до 20 вражеских солдат и офицеров, захватил в плен четырёх румынских солдат. Был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

Трудовая доблесть