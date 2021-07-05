Крутили педали 540 километров. Завершился велопробег «Огонь Победы»

Участники акции «Огонь Победы» завершили 4 июля велопробег по маршруту Александровск-Сахалинский – Южно-Сахалинск.

Акция посвящена празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Велосипедисты почтили память советских солдат, которые много лет назад в рамках Южно-Сахалинской наступательной операции выдвинулись из Александровска-Сахалинского в сторону 50-й параллели.

В пробеге приняло участие более 30 велосипедистов. Это люди разной подготовки (и профессионалы, и любители), из них 17 человек преодолели весь путь (540 км) от начала до конца, сообщила пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области

«Я считаю, такие мероприятия объединяют. Мы создаем прецедент для молодежи, нас видят в каждом городе, и мы напоминаем им о том, что именно у нас закончилась война, именно у нас на острове проливали кровь наши деды и прадеды», – комментирует один из организаторов Алексей Боженко.

«Второй год подряд велосипедисты показывают свою выносливость и мощь. Участие может принять каждый человек, имеющий крепкое здоровье и транспортное средство. Главная задача – популяризация исторических событий августа 1945 года за освобождение южного Сахалина и Курильских островов», – отметил руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальному комплексу на площади Славы и общим фото.

Ольга КУКЛИНА.