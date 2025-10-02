Крутой маршрут к Курильским островам

Ленинградский поэт и исполнитель собственных песен Павел Цветков (1941 – 2008) на пространствах интернета почти не представлен. А между тем его перу принадлежит не менее 70 песен, хорошо известных с конца 1960-х годов.

К бардовскому движению Павел Цветков примкнул в студенческие годы: учась в Ленинградском санитарно-гигиеническом институте, начал писать песни и участвовать в художественной самодеятельности. Несложные и запоминающиеся стихи Павла Цветкова публиковались в российской периодике и бардовских сборниках, а песни звучали по радио.

Написанная в январе 1967 года песня «Курилы» (иногда её представляют под названием «Курильские острова» или «Велик Восток…») полюбилась слушателям. Она исполнялась на разных концертах как самим музыкантом, так и всеми теми, кому приглянулись интересные стихи и их гитарное сопровождение.

Открывается песня такими словами:

Велик Восток,

И сто дорог

Ведут к его морям,

Но очень крут

Любой маршрут

К Курильским островам…

Интересно, что посвящённая Курилам песня Павла Цветкова основана на обиходном мнении, что слово «курильский» происходит от глагола «курить» и имеет отношение к якобы курящимся вулканам. На упоминании о «курящих безникотиновый табак» островах построен припев.

Стихотворение «Курилы» публиковалось в ленинградской газете «Смена», а также в региональной периодике: в газетах «На смену!» (Свердловск) и «Калининградская правда».

К сожалению, найти прямую или косвенную связь поэта-исполнителя с Курильскими островами не получилось. Известно только, что бард работал на Крайнем Севере и в Приполярье. Возможно, песня «Курилы» в творческом багаже советского поэта свидетельствует о популяризации романтики Дальнего Востока. В стихотворном тексте Павла Цветкова звучат слова «базары птиц», «грозный вал», «шторма», «причал», «маяк» и другие.

Сохранилась не очень качественная запись этой композиции, сделанная на творческой встрече с бардом в декабре 1968 года. Но она хранит и голос автора, и энергичный темпоритм композиции, с которой мы сегодня знакомим наших читателей.

Елена Белобережская.