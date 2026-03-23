Кружок «Сделай сам» Анивской детской библиотеки стал лучшей практикой России

С 16 июля по 4 августа 2025 года отбирались регионы, которые могли получить субсидии на модернизацию культурных учреждений. Анивская детская библиотека представила проект «Развитие творческих способностей через кружок «Сделай сам», который имеет спрос у детворы.

На занятиях ребята раскрывают свои творческие способности, рукодельничают, учатся работать с различными материалами, развивают фантазию, творческое воображение и мелкую моторику. А также знакомятся с тематическими книжками и журналами.

Полученную субсидию библиотека использует на ремонт, создание технологических зон, закупку оборудования, которое будет доступно и детям с ограниченными возможностями здоровья, и пополнение книжного фонда.