Кружок «Сделай сам» Анивской детской библиотеки стал лучшей практикой России

С 16 июля по 4 августа 2025 года отбирались регионы, которые могли получить субсидии на модернизацию культурных учреждений. Анивская детская библиотека представила проект «Развитие творческих способностей через кружок «Сделай сам», который имеет спрос у детворы.

На занятиях ребята раскрывают свои творческие способности, рукодельничают, учатся работать с различными материалами, развивают фантазию, творческое воображение и мелкую моторику. А также знакомятся с тематическими книжками и журналами.

Полученную субсидию библиотека использует на ремонт, создание технологических зон, закупку оборудования, которое будет доступно и детям с ограниченными возможностями здоровья, и пополнение книжного фонда.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

