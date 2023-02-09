Крылья – чтобы летать. А нам есть куда… В гостиной «Советского Сахалина»

В канун празднования 100-летия отечественной гражданской авиации редакция связалась с уроженцем Южно-Сахалинска, ректором Московского государственного технического университета гражданской авиации, членом коллегии федерального агентства воздушного транспорта и общественного совета Росавиации Борисом Елисеевым.

Не скроем, был и еще один повод для общения: на днях за большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации и многолетнюю добросовестную работу нашего земляка наградили орденом Александра Невского.

– Борис Петрович, примите наши поздравления!

– Спасибо. Служу России!

– Мы с вами познакомились много лет назад, но тогда вы были далеки от авиации.

– А вот и нет! Это было мое давнее увлечение. Помню, с каким волнением слушал рассказы соседа по бараку на улице Крайней – Виктора Петровича Иванченко, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего летчика. Запомнилась одна из историй о перелете по маршруту Хабаровск – Сахалин легендарного пилота Михаила Водопьянова в январе 1930 года. Это был рейс пассажирского самолета на советскую часть острова с посадками в Охе и Александровске.

Все свободное время я посвящал занятиям в авиамодельном кружке областного Дворца пионеров и школьников. Тогда, в 1970-х, это увлечение ассоциировалось для меня с небесами, полетом, фантазией и свободой. Какой мальчик не хотел смастерить своими руками планер или кордовую модель, да так, чтобы она смогла взмыть в небо! Но от первых шагов в авиамодельном спорте до волнующего момента первого полета может пройти немало времени.

Вот и я в 1999 году пришел на работу в Аэрофлот в качестве шеф-юриста, заместителя генерального директора по правовым вопросам, члена правле­ния авиакомпании.

С 2007 года тружусь ректором ведущего авиационного вуза, учредителем которого является федеральное агентство воздушного транспорта. В Москве и шести филиалах нашего университета обучается более 12 тысяч студентов и курсантов.

– Есть ли среди них сахалинцы?

– Конечно, каждый год и поступают, и оканчивают вуз – вижу это по документам.

– Какие специальности для вашего университета традиционные, а какие новые?

– Высшее образование у нас получают по всему спектру авиационных специальностей за исключением пилотов. В прошлом году мы открыли новые профили «надзор и контроль на воздушном транспорте» и «интеллектуальные системы обработки и анализа данных». А в трех филиалах-колледжах университета появилась лицензированная специальность «эксплуатация авиационных беспилотных систем». Впервые в Российской Федерации началась подготовка по этой уникальной программе высшего образования, создан и технопарк беспилотных авиационных систем.

– Существует ли у вас практика целевого набора?

– Конечно. Жаль только, что на Сахалине она не работает. Более десяти лет назад я предлагал местным чиновникам ежегодно отдавать абитуриентам несколько бюджетных мест в счет квоты целевого набора. Но предложение так и осталось без ответа. Нынешних руководителей области, к сожалению, не знаю лично, но по материалам в СМИ могу судить: островная гражданская авиация находится в сфере интересов современных управленцев.

Известно, что на Сахалине приняты решения о модернизации действующей аэродромной сети. Постоянно идут работы на объектах в Александровске-Сахалинском, Зональном, Северо-Курильске. На очереди взлетно-посадочные площадки в Смирных, Поронайске и на Шикотане. Завершается строительство нового терминала аэровокзального комплекса в областном центре. Развивается аэропортовая структура. Это очень отрадно!

– Интересно, есть ли у вашего вуза контакты с авиационными предприятиями Дальнего Востока?

– В сфере дополнительного профессионального образования сотрудничаем со всеми из них, повышаем квалификацию персоналу. Услугами нашего авиационно-учебного центра, сертифицированного Росавиацией, пользуются все дальневосточные авиапредприятия. В год обучаем более 500 человек.

Что касается Сахалина, то в последние годы у нас повысил квалификацию практически весь командно-руководящий состав КП «Аэропорты Курильских островов». Причем мы пошли навстречу курильчанам и отправили на острова бригаду лучших преподавателей, включив в нее двух профессоров, докторов технических наук. Обучался у нас на курсах в Москве и командно-руководящий состав аэропорта «Южно-Сахалинск», авиакомпаний «Аврора», «Авиашельф» и других.

– Сейчас много говорят и пишут о проблемах авиационной промышленности, связанных с выпуском самолетов российского производства. Что вы об этом думаете?

– Это вопрос не совсем по адресу. Мы готовим не конструкторов или технологов, а эксплуатационников для любого типа воздушного судна. Знаю одно: в 1925 году юный советский авиапром сделал первые шаги по разработке отечественных самолетов, а уже через десять лет отказался от закупок самолетов иностранного производства. Видимо, придется в чем-то повторить этот путь. Главное, не терять оптимизма!

– Борис Петрович, давно ли вы были на родном острове?

– Еще в 1997-м, когда служил в администрации президента Российской Федерации. Прилетал зимой на празднование 50-летия образования Сахалинской области в ее нынешних границах. На торжество пригласил старый товарищ, губернатор Игорь Фархутдинов.

Жизнью на Сахалине, конечно же, интересуюсь. В феврале 2006-го лично готовил проект приказа об открытии в Южно-Сахалинске представительства Аэрофлота. К тому времени самолеты авиакомпании уже около десяти лет не летали на остров. С 1 марта 2006-го перелеты возобновились.

Не ошибусь, если скажу: Россия с ее просторами и расстояниями «обречена» на развитие воздушного транспорта. Несомненно, ей нужна эффективная система перевозок пассажиров, багажа, грузов, особенно в дальневосточном регионе. Знаю это хорошо, поскольку родился и вырос на Сахалине, учился во Владивостоке, работал в Хабаровске.

Наша «крылатая» отрасль развивается, несмотря на трудности. В год ее столетия желаю дорогим землякам чистого мирного неба, а коллегам-авиаторам новых профессиональных достижений!

С гостем беседовала Людмила Николаева.