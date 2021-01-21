Реальным стимулом развития Дальнего Востока стала программа льготного кредитования населения — т. н. дальневосточная ипотека, стартовавшая в 2020 году. Об этом сообщил в ходе недавнего совещания премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего лишь за год российскими банками было одобрено свыше 33 000 заявок на получение льготного кредита, свои жилищные условия смогли улучшить более 15 000 семей.

Не секрет, что численность населения Дальнего Востока пусть и не слишком заметно, но сокращается. Так, в 2019 году (более поздних данных нет) дальневосточников стало меньше на 23,1 тыс. человек. Год от года все меньше желающих проживать свой век на российской окраине. Растет число тех, кто стремится мигрировать в центральную часть России, преимущественно в Москву. При этом большую часть внутренних мигрантов составляет наиболее активная часть населения в возрасте от 18 до 35 лет.

Между тем государство заинтересовано в постоянном росте численности жителей Дальнего Востока. По некоторым прогнозам, в 2021 году в ДФО ожидают прирост населения не менее чем в 300 тыс. человек. Выглядит привлекательно, слов нет. А вот насколько эти прогнозы точны, выяснится не раньше чем в декабре текущего года.

Проблемы заселения Камчатки, Якутии, Чукотки, Сахалина и других дальневосточных регионов государство пытается решить за счет льготной ипотеки на строительство или приобретение жилья. Соответствующая программа господдержки была принята в конце 2019 года. В течение пяти лет государство планирует за счет субсидий обеспечить льготными ипотечными кредитами 147 тыс. семей дальневосточников. Государству это обойдется в 14,5 млрд рублей.

Привлекательность дальневосточной ипотеки очевидна. В то время как на большей части России банковский кредит на приобретение жилья составляет 6 и более процентов годовых, жители Дальнего Востока могут взять его всего под 2 процента. Для большинства рядовых граждан это единственная возможность решить свой квартирный вопрос с минимальной переплатой за пользование заемными средствами.

Льготный кредит можно использовать на покупку городской квартиры у застройщика, не возбраняется также покупка земельного участка под застройку или использование кредита на строительство дома в селе. В любом случае следует помнить, что банк дает не полную сумму за приобретаемое жилье, а лишь 85 проц. от его стоимости, 15 проц. кредитор должен будет уплатить из собственных средств.

Заемщиками могут стать супруги в возрасте не старше 35 лет, в том числе не имеющие детей. Не откажут банки в дальневосточной ипотеке и родителю с ребенком — отцу или матери, все равно. Главное, чтобы они были тоже не старше 35 лет, а возраст ребенка не превышал 18 лет. А вот тем, кто семьей пока что не обзавелся, льготный кредит не дадут: не положено.

Возраст и семейное положение не играет никакой роли для владельцев «дальневосточного гектара»: льготный кредит они получат при любом раскладе. Правда, и в этом случае предполагается сугубо конкретная цель кредитования — строительство на участке жилого дома. При этом назначение участка может быть либо для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), либо для личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Признаться, энтузиастов строить дома в медвежьих углах, без коммунальных сетей и налаженной инфраструктуры, среди дальневосточников не так уж и много. И сахалинцы здесь отнюдь не исключение. Гораздо больше желающих приобрести городское жилье в областном центре. И это островитянам вполне по силам. Взяв кредит до 6 млн рублей сроком на 20 лет, они могут приобрести благоустроенную квартиру в новостройке, благо Южно-Сахалинск застраивается весьма интенсивно. И жить-поживать в ней до самой старости.

Не возбраняется и покупка жилья у частника, правда, речь идет лишь о домах в сельской местности.

Важное условие — в приобретенном или построенном на ипотечный кредит жилье собственнику необходимо обязательно прописаться. И не выписываться вплоть до полной выплаты заемных средств. Все это время квартира будет у банка в залоге — до тех пор, пока заемщик не вернет в кассу последний рубль. Таковы условия кредитования.

Кредит — дело ответственное. Однако желающие приехать на Сахалин, думается, найдутся. А почему бы сюда и не приехать, если государство готово помочь приобрести здесь качественное жилье?

Была бы крыша над головой, а остальное приложится.

Игорь КАЛИНИН.