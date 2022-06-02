Крыша появилась

В подборке читательских писем («Советский Сахалин» за 23 ноября 2021 года) была опубликована заметка «Без крыши». В ней шла речь о том, что на ул. Памятной областного центра, где идет реконструкция, следует установить автобусный павильон.

В районе СНТ «Бодрость» дачникам в ожидании автобуса негде присесть, а в плохую погоду укрыться от ветра и дождя.

Как сообщил редакции первый вице-мэр Александр Гринберг, администрацией города разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Памятной от ул. Холмской до кладбищенского комплекса «Ласточка». В декабре прошлого года выполнены два этапа ремонта. Реализовать в 2022 году третий этап не представляется возможным в связи со сложной экономической ситуацией и отсутствием финансирования.

Однако что касается установки автобусного павильона на остановочном пункте СНТ «Бодрость», то он там появился. Так департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города отреагировал на многочисленные обращения жителей Южно-Сахалинска и выступления «Советского Сахалина».