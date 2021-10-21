Крыша-убийца. В Александровске-Сахалинском ликвидируют последствия стихии и разбираются с ЧП, унесшим жизни двух горожан

Как ранее сообщил «Советский Сахалин», во время прохождения недавнего циклона с ураганными порывами ветра в центральной части Сахалина в разной степени пострадал жилищный фонд.

В Александровске-Саха­линс­ком не обошлось без человеческих жертв. Очередным порывом ветра ураганной силы сорвало часть кровли с жилой пятиэтажки по улице Ленина. Поднятая ветром конструкция рухнула на проходивших мимо людей. 28-летний мужчина погиб на месте, женщина получила тяжелые травмы. Она умерла на операционном столе в больнице.

В региональном следственном управлении сообщили, что в связи со смертью травмированной женщины возбужденное ранее уголовное дело переквалифицировано на ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование продолжается.

В управляющей компании, в ведении которой находится пятиэтажка, сообщили подробности. Ремонт кровли проводила в 2016 году сахалинская компания. После ремонта от жильцов этого дома жалоб на протечки или другие проблемы с крышей не поступало. Кровля пострадала не на всей площади, ветром сорвало ориентировочно 45 процентов. Остальной жилфонд управляющей компании пострадал в меньшей степени.

В одном случае на другую пятиэтажку «приземлилась» крыша, сорванная с гостиницы «Три брата», что расположена на улице Дзержинского. Можно себе представить, какой была сила ветра – не меньше 33 метров в секунду.

Как стало известно, в городе побывало руководство фонда капитального ремонта. Фонд являлся заказчиком ремонта кровли на доме № 13 по улице Ленина в августе 2016 года. По сути, строители заменили лишь шиферное покрытие на кровельное, не трогая стропил.

Сейчас фонд проводит собственное разбирательство для выяснения причин ЧП. Планируется привлечь специализированные организации.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.