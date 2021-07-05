Кто дальше метнул топор? В Поронайске завершилось областное первенство по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера

За победу в индивидуальном и командном зачетах боролись 67 спортсменов из семи районов. Они продемонстрировали мастерство во владении приемами и навыками повседневного быта своих предков в десяти дисциплинах программы соревнований.

Несмотря на довольно юный возраст участников, состязания оказались весьма зрелищными – спортсмены соревновались в метании тяжести и топора на дальность, стрельбе из лука, тройном прыжке, национальной борьбе, метании тынзяна на хорей, беге с палкой и с тяжестью, прыжках через нарты и перетягивании каната на морском побережье.

Соперничество в последнем виде национального спорта по традиции проходило особенно эмоционально – команды были смешанными. В своеобразной игре мужской силы и женской выносливости недюжинную волю к победе проявили тымовчане, которые заняли верхнюю ступень пьедестала почета по итогам этого зрелищного соревнования.

По завершении четырехдневной спортивной программы в списке «абсолютников» – спортсменов, которые набрали больше всех первых мест в личном зачете – фамилии шести участников из Охинского и Поронайского районов. В младшей группе это Айнур Романкин и Анастасия Завьялова, среди девушек и юношей – Алексей Ефкун и Наталья Макарова, среди юниоров – Антон Евскин и Камилла Резник. По мнению ребят, этот результат – во многом заслуга тренеров и тот итог, который мотивирует их к профессиональной деятельности в этом направлении.

«В этих состязаниях для детей важна не только победа, но и возможность встретиться с друзьями и поделиться опытом с новичками. Как правило, такие знакомства перерастают в большую дружбу на долгие годы», – поделился мнением Владимир Егоров, который несколько лет назад был участником соревнований, а сейчас тренирует ногликских спортсменов.

В командном зачете впервые пальму первенства у охинцев – бессменных лидеров многоборья – буквально вырвали хозяева соревнований – спортсмены из Поронайского района. Тройку призеров замкнули ногликцы.

Мероприятие финансировалось областным правительством и компанией «Сахалин Энерджи».

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.