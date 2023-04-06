Кто лучший из лучших? Конкурс «Учитель года»

30 педагогов вышли в финал конкурса профессионального мастерства «Учитель года Сахалинской области-2023». Среди них шесть учителей начальных классов.

Конкурс приурочен к Году педагога и наставника. Сейчас участники готовятся к профессиональному состязанию. Оно пройдет с 14 по 21 апреля в Южно-Сахалинске. За звание лучших будут бороться педагоги из 17 муниципальных образований.

Конкурсантов будут оценивать в трех номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Лучший педагог-дефектолог». Кроме того, введены дополнительные номинации «Цифровой учитель года Сахалинской области» и «Мой первый учитель».

Конкурс состоит из двух этапов. В заочном состязании оценивались «Медиавизитки», очно жюри предстоит сделать выбор по итогам трех туров: «Учитель-профессионал», «Учитель-мастер», «Учитель-лидер».

На каждом испытании педагоги продемонстрируют собственные наработки и методики, проведут открытые уроки, классные часы.

На установочном семинаре, который прошел в марте, организаторы уделили большое внимание не только подготовке к испытаниям, но и личному бренду учителей. Впервые для участников провели лекции по стилю, занятия по актерскому мастерству и ораторскому искусству.

– В ходе семинара участники сыграли в деловую игру, которую мы сами разработали. Она включала в себя курс выживания на всех этапах конкурса. А в самый последний день участники написали пожелания самим себе на апрель. Я уверена, что все мечты обязательно сбудутся, — поделилась руководитель регионального центра оценки качества образования Сахалинской области Наталья Пескова.

Абсолютные победители конкурса получат право представлять Сахалинскую область на всероссийском этапе состязаний в сентябре, сообщает пресс-служба регионального правительства.