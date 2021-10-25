Кто мы? Какие мы? Всероссийская перепись населения в электронном формате: проверено на себе

Вся процедура заполнения анкеты в рамках переписи заняла в моем случае чуть больше получаса. И заняла бы больше, но выручил сервис Госуслуги. Не пришлось заполнять графы с паспортными данными и некоторыми другими документами – они ведь в базе данных Госуслуг имеются.

Как я Москву «потерял»

Щелкаешь по виртуальной кнопке «Всероссийская перепись населения» и получаешь приглашение заполнить переписной лист. На этой же страничке выложена общая, базовая информация о самой переписи и ее значении в грамотном выстраивании государственных планов развития.

На первых порах при заполнении электронной анкеты сталкиваешься с нюансами, замедляющими продвижение дальше по пунктам. Например, при указании места рождения я «потерял» Москву, свой родной город. В списках нашлась только Московская область. Вскоре сообразил, что есть возможность набрать название города вручную.

Сколько будет в метрах?

В блоке вопросов о жилищных условиях снова закавыка. Ну не помню я, сколько точно «квадратов» в нашей квартире-брежневке 1973 года «рождения», а рытье в домашнем архиве документов требует немалого времени. При этом есть желание все-таки предоставить официальной статистике данные поточнее.

Как тут быть? В интернете нашлась любопытная страничка с описанием и типовыми планировками квартир-брежневок разных серий, разбитых по годам. Страничка, правда, белорусского происхождения, но в советское-то время такие пятиэтажки строили по всему Союзу, так что стандарты общие для всех. Выяснилось, что наша квартира формально и по всем видимым параметрам относится к серии 1-464А, выпускавшейся в СССР 1966 – 1973 годах. По приложенным иллюстрациям несложно вычислить свою планировку, а соответственно, и площадь.

Палочка-выручалочка

Возле каждого пункта анкеты в светлом кружке расположен вопросительный знак. Это такая палочка-выручалочка для участника анкетирования, щелкнешь по значку – всплывет детализированная подсказка-разъяснение. Например, отвечая на вопрос «Сколько всего человек проживают по этому адресу?» нужно указать всех, включая детей, родившихся до полуночи 1 октября 2021 года, а также людей, умерших после полуночи на эту же дату, и людей, уехавших отсюда менее года назад.

А вот студентов, проживающих вдали от дома по месту учебы, лиц, находящихся в местах лишения свободы, военнослужащих по призыву и людей, уехавших отсюда более года назад или больше чем на год, отражать в списке не нужно. В последнем случае есть исключения: уехавшие на лечение или отдых, находящиеся в загранкомандировках по государственной линии все-таки должны этот список пополнить.

Графа для свояков

При этом список нужно начать с самого себя и членов семьи, а уж затем указать всех остальных жильцов, не приходящихся вам родственниками.

К степеням родства составители анкеты подошли деликатно. Жены и мужья так себя и позиционируют, независимо от того, зарегистрирован брак официально или нет. К дочерям и сыновьям анкетируемые относят и родных, и неродных детей, и усыновленных, и пасынков с падчерицами.

Необязательно освежать в памяти все нюансы, связанные с родней «седьмая вода на киселе», потому что шурины, девери, золовки и свояченицы со свояками отнесены в одну графу – «Другая степень родства».

Специалитетная корочка

Спотыкаюсь еще в одном месте – где нужно указать свое образование. Ну не было во времена СССР деления высшего образования на бакалавриат, магистратуру… Окончил вуз – получи диплом о полном высшем образовании и иди работай на производство молодым специалистом. Так к какому же пункту себя причислять?! Спасибо, добрые люди в соцсетях разъяснили и посоветовали: нужно выбрать графу «специалитет».

Дескать, именно это определение соответствует полученному в институте высшему образованию образца 1988 года. Как говорится, век живи – век учись!

Любопытные нюансы узнаю из пункта об источниках доходов. Оказывается, люди, занятые в числе прочего рыболовством, охотой, сбором плодов и грибов, никакого отношения не имеют к самозанятым! Они должны отразить себя в графе «Производство товаров для собственного использования». И детям от 14 лет, помогающим в таком хозяйстве, отводится этот же вариант ответа.

Анкета удивительно демократична. Например, участники анкетирования, чьим основным источником существования является попрошайничество, должны поставить галочку в графе «иной источник»!

Минутное размышление вызвал вопрос «Кем являлся на основной работе?». А действительно, кем? Работником по найму. Потому что к таковым относят всех, кто трудится на основании письменного договора, контракта или устной договоренности за вознаграждение деньгами или в натуральной форме.

Номинация для туалета

Очень понравилась, без всякого преувеличения, детальная проработка такого важнейшего параметра, как степень благоустройства жилища. Респект разработчикам анкеты, это касается каждого!

Точнее, пункт сформулирован так: «Виды благоустройства жилого помещения и санитарно-гигиенические условия проживания».

По электрической части нужно указать, имеется ли электропроводка, подключенная к сети, напольная электроплита или электрическая варочная панель. Нужно отразить, имеется ли газоснабжение, водоснабжение и какого именно типа источник воды используется, включая колодец или скважину. Как осуществляется горячее водо- и теплоснабжение? Есть ли канализация и какого типа? Каким туалетом располагает анкетируемый – со смывом, расположенным в жилище или вне жилища? Или вовсе туалета как такового нет?

Каким образом удаляете бытовые отходы? Располагаете ли кухней? Имеются ли телекоммуникации и какие именно?.. Честно и без прикрас отвечая на все эти вопросы, участники переписи, и автор этих строк в том числе, помогают государству иметь полное представление о современном житье-бытье в его пределах. По-моему, дело действительно важное.

Распишитесь – получите!

Ну вот, два десятка анкетных пунктов позади. Сервис внимательно просмотрел результат, указал в одном месте на необходимость дозаполнения какой-то позиции и тут же уведомил, что переписные листы направлены в Росстат. Это ведомство, в свою очередь, поблагодарило за участие в переписи. QR-код, подтверждающий мое участие, тот самый, который нужно будет предъявить переписчику, поступил в мой личный кабинет на Госуслугах и на личную электронную почту. Сервис сообщил также, что до 8 ноября есть возможность внести изменения в свой переписной лист, при этом код изменится.

Владимир СЛАВИН.

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