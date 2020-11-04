В День народного единства в островном регионе большим праздничным онлайн-концертом подвели итоги первого конкурса «Сахалинский маяк». Масштабное общественное мероприятие объединило людей самых разных профессий – учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных работников и молодежных активистов. В самом массовом проекте года участвовали не только жители, но и предприятия, общественные организации, государственные учреждения. Всего по результатам голосования определены 59 победителей конкурса и 119 лауреатов.

– Я хочу от всей души поздравить победителей конкурса. Ваша деятельность получила высокую оценку жителей области, а это дорогого стоит. Думаю, что такое признание будет для вас хорошим стимулом двигаться дальше и добиваться новых высот, – отметил Валерий Лимаренко. – «Сахалинский маяк» объединил людей, которые делают многое для того, чтобы жизнь на островах стала еще более комфортной и интересной. Конкурс стал по-настоящему народным. Мы выбирали лучших среди представителей самых разных профессий, общественных организаций, предприятий в десятках номинаций. Тех, кто добился выдающихся успехов в своем деле, принес немало пользы землякам и Сахалинской области в целом.



Специальный приз «Человек года» в рамках первой премии губернатора получила Оксана Солонина – главный внештатный инфекционист Сахалинской области, специализирующийся на лечении пациентов с COVID-19. С 2018 года она работает в детской городской поликлинике Южно-Сахалинска в должности инфекциониста отделения консультативно-специализированной помощи. Губернатор Валерий Лимаренко сегодня лично поздравил сахалинку по телефону.

– В «Сахалинском маяке» вы получили главный приз. И это очень символично, что вас выбрали победителем, – потому что вы спасаете людей. Хочу поблагодарить за важнейшую работу и поздравить с этой заслуженной наградой. «Сахалинский маяк» будет традиционным конкурсом, и вы – первая, кто стал его победителем. Можно сказать, это историческое событие. Желаю вам здоровья и удачи, – сказал глава региона.

– Я очень рада победе, но если честно, даже не ожидала. Хочу поблагодарить всех медиков, которые оказались лицом к лицу с угрозами сегодняшнего дня и самоотверженно борются с коронавирусом. Низкий поклон Долинской ЦРБ – всей замечательной команде, которая постоянно учится и показывает хорошие результаты. Это большой вызов, – сказала Оксана Солонина.

Определены и другие победители по ряду номинаций, относящихся к областному здравоохранению.

В номинации «Народный врач» первое место заняла онколог-маммолог областного онкологического диспансера Людмила Конфедератова.

«Народным фельдшером» стала Елена Дзунза. Она трудится в кабинете медицинской профилактики поликлинического отделения Анивской ЦРБ.

Лидером в категории «Народная медсестра» признана Елена Ухналь, работающая в Южно-Курильской ЦРБ 34 года.

Лучшей больницей признана областная детская больница, специалисты которой владеют высокотехнологичными методами лечения и добились хороших результатов в выхаживании новорожденных детей.

Самой доступной стала детская городская поликлиника Южно-Сахалинска, которая первой в области внедрила технологии «Бережливого производства».

Лучшее объединение «серебряных волонтеров» – региональная социально-досуговая общественная организация «От сердца к сердцу» из Корсакова. В 2019 году добровольцы стали наставниками сирот с инвалидностью. Также объединение организовало проект «Давайте вместе откроем мир добра и культуры», цель которого – вовлечение в культуру детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Лучшим «серебряным волонтером» признана координатор советов «Активного старшего поколения» в сфере здравоохранения при губернаторе Наталья Суворова. С ее участием в рамках реализации проекта «Окно доверия» проведена работа по внедрению и подключению в государственных лечебных учреждениях 36 систем для консультирования пациентов по медицинским вопросам.

Полный список призеров конкурса есть на сайте сахалинскиймаяк.рф.

Всего в конкурсе было 27 номинаций и 62 подноминации. За полгода на него подали 842 заявки. Победителей в каждой из номинаций определяли жители региона или экспертное жюри. В его состав вошли общественники, специалисты профильных министерств и предприятий области. Номинации курировали 15 профильных ведомств, сообщила пресс-служба правительства области.

Премия «Сахалинский маяк» учреждена губернатором Валерием Лимаренко. Организатором конкурса выступило министерство государственного управления островного региона. Трансляцию праздничного онлайн-концерта в честь победителей конкурса можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

Светлана КРОТОВА.