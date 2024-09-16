Кто призовёт к порядку т. Сердюкова? О чём писали в редакцию в 1953 году

Гонки на автобусах

За последние два года Южно-Сахалинская городская автотранспортная контора получила большое количество комфортабельных автобусов и легковых автомобилей «Победа». Сейчас по улицам областного центра курсируют ежедневно восемь-девять автобусов и большое количество такси.

Казалось бы, что вопрос с городским автотранспортом решён и трудящиеся могут без большой траты времени проехать в нужном направлении. Но это далеко не так. Часто пассажиры простаивают на остановках в ожидании автобусов по 10 — 15 минут даже на основной автобусной магистрали почтамт — городской парк, тогда как полный рейс автобуса по маршруту занимает не более 17 — 20 минут.

Дело в том, что движение автобусов происходит самотёком, без какого-либо графика. Поэтому водители автобусов в погоне за выполнением плана прибегают к различным ухищрениям.

На улицах города можно увидеть настоящие автобусные гонки, когда каждый из водителей старается занять ведущее место во главе колонны, с тем чтобы захватить как можно больше пассажиров. В результате передний автобус обычно бывает переполненным, а следующие за ним идут полупустыми.

Нередко в автобусе на остановке можно услышать такой разговор:

— Товарищи, выходите побыстрей, не задерживайте автобус. Даю отправление, — объявляет кондуктор.

— Почему вы так торопите? — возмущается иной пассажир.

— А вы не видите, что нас может обогнать следующий за нами автобус?!

Думается, что если бы каждый водитель имел твёрдый график рейсов, то такого положения с движением автотранспорта в городе не было бы. Кроме того, в часы наибольшего напряжения количество курсирующих автобусов обычно сокращается. Утром часть автобусов запаздывает с выходом на линию, в часы же обеденного перерыва, с 12 до 14 часов, часто можно увидеть автобусы, стоящие у ворот городского парка, а водитель и кондуктор в это время обедают в ресторане.

Вызывает справедливые жалобы пассажиров и система оплаты за проезд. В Южно-Сахалинске введена так называемая «плата по участкам». Так, за проезд от почтамта до драмтеатра (расстояние 300 метров) берётся 40 копеек, от почтамта до Дома пионеров (расстояние 1400 — 1500 метров), также 40 копеек, а на участке от угла улиц им. Ленина и Сахалинской до магазина № 47 (расстояние 1100 — 1200 метров) берётся плата за проезд 80 копеек. Какими соображениями пользовались руководители автотранспортной конторы при составлении тарифа за проезд — неизвестно.

Все эти недостатки в работе автобусного парка Южно-Сахалинска вызывают справедливые нарекания и жалобы населения областного центра. Если бы руководители Южно-Сахалинской автотранспортной конторы и городской отдел коммунального хозяйства больше уделяли внимания запросам и сигналам трудящихся, то такого положения с работой автомобильного транспорта, конечно, не было бы.

В. СМИРНОВ, пассажир.

Папиросы застряли в порту

Недопустимо залёживаются грузы, идущие в адрес торговых организаций Сахалина, на Приморской железной дороге и в порту Находка. Вместо установленного срока — 28 суток грузы подчас следуют к нам по году и более. Так, например, случилось с папиросами (300 ящиков) марок «Север», «Красная звезда», «Спорт», «Рекорд» и другие, отправленными Ленинградской областной конторой «Союзтабакторга» ещё 29 января прошлого года. Эти товары, прибывшие в порт Корсаков на пароходе «Ильмень» 21 апреля текущего года, ещё и сейчас находятся в порту, приходя в полную негодность.

По нашему настоянию начальник порта т. Гуженко отдал распоряжение и. о. начальника коммерческого отдела т. Сердюкову об удовлетворении законных требований базы, но и это не помогло. Тов. Сердюков самочинно отменил действующий порядок приёма и выдачи грузов, отверг правильные указания пароходства и начальника порта и действует по-своему. Однако всё это проходит ему безнаказанно.

Кто же всё-таки призовёт к порядку т. Сердюкова и скоро ли? И кто ответит за длительную задержку товаров?

З. ТАДЖИЕВА, юрисконсульт Корсаковской оптовой продовольственной базы областного управления торгами.

«Новая жизнь» без клуба

Общее собрание членов сельскохозяйственной артели «Новая жизнь» Долинского района вынесло решение построить в этом году клуб, контору и животноводческие помещения. Все возможности к этому в колхозе имеются: ещё зимой было заготовлено 400 кубометров тёса, приобретена пилорама, весной создана строительная бригада из десяти человек. Оставалось только приступить к осуществлению намеченных планов. Однако правление колхоза во главе с председателем т. Поляковым почему-то отложило строительство. Стройматериалы с делянки до сих пор не вывезены, плотники используются на разных работах. Между тем из-за отсутствия клуба в колхозе срываются все культурные мероприятия, негде проводить общие колхозные собрания, лекции, беседы; колхозники целыми месяцами не имеют возможности смотреть кинокартины.

Правлению колхоза «Новая жизнь» надо немедленно разрешить вопрос о строительстве здания клуба и других помещений, намеченных планом, так как откладывать эту работу нет никаких причин.

И. ЯШИН, член колхоза «Новая жизнь». («Советский Сахалин» за 19 июня и 31 июля 1953 г.).

По следам выступлений «Советского Сахалина»

«Так ли нужно реагировать на критику»

Как сообщил редакции секретарь Поронайского райкома КПСС т. Долгобородов, корреспонденция, опубликованная под таким заголовком в «Советском Сахалине» 30 мая, обсуждалась на заседании бюро райкома партии. Факты, изложенные в ней, признаны правильными.

За недостойное поведение, грубый зажим критики и гонение на рабкора т. Кривоногова директор рыбозавода «Нева» т. Глотов С. Д. исключён из членов КПСС; директору рыбокомбината предложено снять его с занимаемой должности.

Решением бюро райкома партии исключён из членов КПСС т. Петров, который, будучи редактором стенной газеты рыбозавода, из-за личной неприязни к рабкору т. Кривоногову перехватил его статью и передал её т. Глотову, тем самым проявил себя как зижимщик критики.

Бюро осудило беспринципное отношение секретаря парторганизации рыбозавода «Нева» т. Карасёва к факту зажима критики со стороны директора рыбозавода т. Глотова.

За неправильное реагирование на критику газеты «Заря востока», выразившееся в пустой отписке и отрицании критических замечаний газеты, секретарю парторганизации Поронайского рыбокомбината т. Заборовскому объявлен выговор.

В связи с наличием в районе фактов неправильного отношения к самокритике и особенно к критике снизу бюро райкома КПСС сочло необходимым вопрос о состоянии критики и самокритики в районной партийной организации в июле обсудить на очередном пленуме райкома КПСС.