Кто проворен, тот доволен. Советы агронома

Приводите в порядок теплицы, если овощи отдали урожай. Ботву здоровых растений сложите в компостную кучу, а поражённую болезнями сожгите в бочке или (как вариант) перед закладкой в яму обработайте раствором бордоской жидкости или крутым раствором марганцовки.

В этом году кусты и плоды томатов на некоторых участках повредила томатная минирующая моль. Это опасный вредитель, поэтому все растительные остатки, где он отметился, надо сжечь, а теплицы и садовые инструменты хорошо продезинфицировать. В качестве инсектицидов можно применять такие препараты, как актелик, авант, конфидор, экстра, белт, кораген и другие.

Свёклу и морковь убирайте после первых заморозков, когда температура понизится до минус 3 – 5 градусов. Многие огородники в зиму оставляют часть урожая моркови на грядках. В таком случае после первых минусовых температур срежьте ботву до 1 см и прикройте грядку мульчей.

Можно часть урожая хранить в ямках. В хорошую сухую погоду после первого заморозка сделайте углубление в земле 60х70х60 см. На дно уложите лист фанеры или дощечки, сухую солому, укрывной материал. Заложите в яму хорошо просушенные овощи, сверху прикройте соломой, укрывным материалом, цельной плёнкой или клеёнкой. Концы последней выведите наружу, за края ямы, чтобы в неё не попала вода. Сверху насыпьте и уплотните землю. В таких условиях корнеплоды хорошо перезимуют.

Капуста поздних сортов ещё может подрасти, стать сочнее, насытиться сахарами, витаминами, минеральными веществами. После заморозков кочаны лучше убирать с корнем, тогда они ещё долго будут питаться за счёт кочерыжек и хорошо сохранятся. Но если такой возможности нет, срезайте вилки, оставляя от кочерыжки 1 – 2 см. В подвале кочаны можно подвязать за кочерыжки или разложить на полках, сняв первые кроющие листы.

В сухую погоду подготовьте, но не поливайте грядки под чеснок и лук. В них можно заложить зелёный навоз, но тогда сверху следует насыпать до 20 см почвы. Она должна быть лёгкой по составу. Внесите в неё сложное удобрение – к примеру, диаммофоску (50 – 90 г на 1 кв. м). Высота грядок под лук и чеснок не должна быть меньше 20 – 25 см. Накройте их цельной плёнкой.

Чеснок высаживаем перед первым морозцем (следите за прогнозом погоды), а лук – после первых заморозков. Перед посадкой головки чеснока разберите на зубки, одну минуту подержите их в растворе 1 ч. ложки медного купороса и 50 г соли в 1 л воды. Всплывшие зубчики удалите, для посадки они не годятся.

В каждое гнёздышко бросьте по 3 – 4 гранулы триходермина. Весной, когда земля прогреется до +15 градусов, препарат начнёт работать и убережёт растения от серой и белой гнилей донца. Чесночинки высаживайте на глубину 3 – 5 см, используйте мульчу из торфа, опилок, лапника.

Для сохранения сорта практикуйте посадку чесночными бульбочками. Выбирайте те, что покрупнее. Выдерживайте между растениями расстояние до 3 см. Грядки под лук и чеснок меняйте ежегодно и на место посадки нынешнего года высаживайте эти культуры не ранее чем через 5 лет.

По огороду под зиму (а можно и весной) разбросайте зелёный навоз. Перепревший можно применить под перекопку.

Малину связываем снопообразно и фиксируем к кольям. То же делаем с другими ягодными кустарниками, обрабатываем их 3-проц. раствором бордоской жидкости. Когда листва опадет, через 2 – 3 недели можно обработать кусты раствором 800 г соли на ведро воды. Лучше всего применить морскую воду. В ней, кроме соли, много минеральных веществ. Она очень полезна для растений.

Под каждое возрастное плодовое дерево, у которого низко свисают ветви, ставим рогатины, чтобы их не поломало снегом и ветрами. На стволах некоторых деревьев поселились зелёные мхи. В этом случае железной щеткой слегка пройдитесь по коре, снимите мох и наросты. Большие расщелины заделайте садовым варом или кашицей из 3 частей земли и 1 части навоза. Тогда деревья ещё несколько лет будут жить и плодоносить.

Обновляйте яблоневый сад сортами мичуринского института: «белый налив», «орловская», «папировка», «память воину» и другими. Они хорошо себя чувствуют в нашем климате. Хороши полукультурки алтайской селекции: «красная горка», «стройная», «нежная», «ермаковская горная», «байкальская румяная», «алтайская крапчатая», «феникс», «осенняя полосатая». Они дают отличный урожай.

У нас прекрасно растут груши: «северянка», «лада – Чижевского», «памяти Яковлева» и другие. Так что приобретайте и такие саженцы.

Выкапываем георгины, срезая стволы на 5 – 10 см от клубней, просушиваем в теплицах или подходящих для этого помещениях. Хранить георгины можно в нетканых мешках либо в чёрных полиэтиленовых пакетах по одному-два корешка.

Пока тепло, займитесь реконструкцией клумб, рассадите цветы. Луковичные экземпляры перед посадкой одну минуту подержите в растворе 10 г соли на 1 л воды.

На кустах плетистых роз под корень вырезайте побеги прошлого года, а прирост текущего года оставляйте. После 20 октября свяжите их, сверху поставьте треноги, корни засыпьте торфокрошкой или опилками. Это убережёт кусты от сильных заморозков.

При необходимости пересаживайте многолетники: каприфоль, калину, розы, акации. Азалии и рододендроны лучше связать и укрыть опилками. Лилии, которые 4 – 5 лет росли на одном месте, пересадите. Стебли ирисов срежьте на 10 см от земли. После первых заморозков укройте пионы, розы, клематисы. К 20 октября постарайтесь завершить посадку первоцветов.

Валентина Косенкова, агроном.