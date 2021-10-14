Кто стучится в дверь ко мне да с планшетами в руке? Сегодня стартовала всероссийская перепись населения

Впервые эта акция Росстата пройдет в электронном формате, и каждый до 14 ноября 2021-го сможет выбрать для себя наиболее удобный вариант участия в ней.

Нам предлагается: воспользовавшись порталом гос­услуг, самостоятельно заполнить переписной лист с любого устройства – компьютера, смартфона или ноутбука; прийти на стационарный участок, включая МФЦ, или дождаться переписчиков. Они будут обходить жилые дома и квартиры целый месяц. Вы узнаете их по специальной форме: жилетам и шарфам с символикой переписи, портфелям с логотипом Росстата, планшетам в руках. У них будут удостоверения с указанием фамилии, имени и отчества (при необходимости сверяйте эти данные с паспортом).

Ответы на три десятка вопросов займут у вас 15 – 20 минут. Участники акции заполнят переписные листы с ваших слов и отправят обез­личенные данные в территориальный орган статистики.

С 15 октября по 8 ноября доступна онлайн-услуга «Участие в переписи населения». Стационарные переписные участки будут работать с 15 октября по 14 ноября. Можно посетить любой пункт в удобное для вас время.

Предыдущая перепись проходила десять лет назад, за это время многое изменилось.

Так что цель нынешней всероссийской цифровой переписи населения – понять, кто, где и как живет в России, получить статистику об образовании, жилищных условиях, структуре семьи, владении языками и проч.

Екатерина Дейнеко.

P. S. В целях антивирусной защиты участники акции будут обеспечены масками и антисептиками.