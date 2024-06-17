Кто там чавкает в воде? Клёвое место

Опытные сахалинские рыболовы-любители, специализирующиеся на ловле карасей, утверждают, что могут определить клёвое место по звуку. Ранним утром, ещё затемно они выходят на берег водоёма и прислушиваются. Если слышны характерные чавкающие звуки – значит, и к гадалке не ходи, здесь вовсю кормятся караси. Скептики сомневаются, дескать, хитрые – заранее прикормили рыбу, потому и знают точное место лова. Кто тут прав, пойди разберись, но в любом случае судить нужно по величине улова, а он во многом зависит от опыта удильщика.

Некоторые секреты карасёвой рыбалки на Сахалине «Советскому Сахалину» приоткрыл постоянный консультант кандидат биологических наук и рыболов-любитель со стажем Виталий НИКИТИН.

Верный признак начала сезона – цветение черёмухи. Обычно к этому моменту вода в неглубоких водоёмах юга острова прогревается и караси, обитающие в них, начинают активно кормиться. Есть закономерность: чем обширнее внутренний водоём, тем крупнее попадаются караси. Особенно ценится рыба, выловленная в Тунайче. Некоторые экземпляры здешнего карася весят более килограмма, а длина тушки достигает 40 сантиметров и больше. Тёплые озёра, протока Аракуль, даже мелкие карьеры, заполненные водой, а также старицы рек и водохранилища вполне подходят для рыбалки.

Есть народное мнение, что липкую карасёвую икру разносят по водоёмам утки на своих лапах. Есть и сахалинские энтузиасты, выпускающие в них мальков. Так и происходит распространение. В центральной части острова, в бассейнах Пороная и Тыми с незапамятных времён обитает аборигенный вид – карась серебряный. В других местах, как правило, это привнесённый вид, распространённый человеком.

На Тыми и Поронае, как правило, наиболее удачлива рыбалка ночью и ранним утром. Это связано с тем, что позже наступает пора активности щук, тут уж карасю не до кормёжки, нужно «ноги уносить»! На юге таких опасностей нет, поэтому рыбалка может быть удачной и днём.

В прежние времена карасятники использовали несложные прикормки, привлекающие рыбу. Особенно эффективной считалась изготовленная из битого кирпича, отмоченного в солярке. Технологии не стоят на месте, теперь в моде бойлы. Обычно это шарики разного калибра, включающие в себя различные растительные ингредиенты, пахучие вещества – аттрактанты, красители. Впрочем, некоторые обходятся и без этого, говорят, что нужно вычислить «карасёвую тропу», и тогда удача гарантирована.

Классические снасти – поплавочные удочки или «донки» – фидеры. Удилище должно быть достаточно длинным и легким. Если планируется ночная рыбалка, не помешает дооснастить удочки колокольчиками, позволяющими слышать поклёвку.

Давно доказала свою эффективность «резинка» – закидушка с несколькими крючками на поводках, дополненная резиновым жгутом. Снасть позволяет подтянуть крючки к берегу, отцепить добычу и вновь, не заходя в воду, вернуть снасть на место. Обычная пища карася – скопление мелких водорослей на дне, похожее на зелёную вату. Но иногда рыба не прочь и похищничать, схватить малька или пообедать червём, опарышем, личинками комара.

Из растительных наживок пользуются спросом консервированная кукуруза, разбухшая в воде перловка, хлебный мякиш. Сахалинские поклонники такой рыбалки нередко просят знакомых, живущих на материке, привезти мороженого мотыля, или сами привозят его по случаю.

Ловят карасей и нахлыстовики. Они берут на вооружение лёгкие удильники, нейтральные или умеренно тонущие подлески и искусственных мух, имитирующих мотыля, как называют комариных личинок.

Карасей ловят до осени, до листопада. Хотя некоторые продолжают рыбалку и позже.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Карасик, как бабушка готовила

Для приготовления такого блюда лучше всего подойдёт крупная рыбка весом более 200 граммов. На одну рыбину потребуется стакан хорошей сметаны, луковица средних размеров, соль по вкусу, немного муки для обваливания рыбы, растительное мало для жарки и несколько средних картофелин.

С тушки соскабливаем чешую, освобождаем от внутренностей и отрезаем голову. Обязательно острым ножом наносят надрезы по обеим сторонам тушки, желательно с интервалом в 1 миллиметр. Это позволит избавиться при готовке от многочисленных мелких косточек. Рыбу подсаливаем, обваливаем в муке и поджариваем на хорошо раскалённой сковородке до образования коричневатой корочки. На этом процесс не заканчивается. Карасей выкладываем на противень брюшком вверх. В отдельной посудине смешиваем сметану с мелконарезанным репчатым луком. Можно добавить в эту смесь и измельчённый зубчик чеснока для пущего аромата. Затем полученной смесью заливаем рыбку на противне. Можно дополнить картину сырым картофелем, порезанным кругляшами. Тогда на финише сразу получится рыба с гарниром. Противень отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

Приятного аппетита!