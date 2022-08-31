Кубок Фонда президентских грантов достался юным всадникам из клубов «Золотой мустанг» и «Аристократ»

Областные соревнования по конкуру провели на территории конноспортивного клуба села Огоньки Анивского района в прошедшие выходные.

Они стали возможны благодаря грантовому проекту конно-спортивного клуба «Анива» – «Конный спорт против подворотни, часть 2» при поддержке Фонда президентских грантов.

В состязаниях вместе с хозяевами приняли участие ведущие сахалинские клубы – «Золотой Мустанг», «Аристократ» и «Долинск», Спортивная школа по техническим видам спорта (г. Корсаков), а также частные обладатели лошадей. Главным призом был Кубок Фонда президентских грантов.

– Неделю до соревнований с ребятами из многодетных и малообеспеченных семей занимался московский специалист по конкуру Денис Ротарь, и к выходным юные всадники смогли выступать наравне с другими, – рассказала руководитель «Анивы», член Общественной палаты Сахалинской области Марина Стократная.

По итогам двух дней Кубок Фонда среди детей завоевала Александра Левченко на скакуне Грозном из клуба «Золотой Мустанг», среди юношей и девушек – Софье Беляевой (на Дантесе) из «Аристократа».

В скором времени состоятся соревнования по выездке, где наездники демонстрируют дрессуру и свои навыки верховой езды: 10 сентября – клубные, 18 сентября – региональные, где вновь на кону будет Кубок Фонда президентских грантов.

В рамках того же проекта для ребят проведет бесплатный мастер-класс по выездке московский специалист Николай Хромов.

Светлана Захарова

Фото Е. Щербакова

Справка

В абсолютном первенстве соревнований по конкуру среди детей победила Ирина Альтгаузин на лошади Вальтури из «Золотого Мустанга»; среди подростков – Мария Якушева на лошади Тарзан из того же клуба; среди взрослых чемпионом стал Николай Игнатов на лошади Эльсид из «Анивы».