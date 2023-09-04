Кубок мэра по теннису: отстросюжетные поединки

Вторая неделя соревнований на Кубок мэра по большому теннису подарила поклонникам этого вида спорта целую россыпь остросюжетных поединков. Самое примечательное было то, что настоящий праздник тенниса устроили юноши и девушки в возрасте от 9 до 19 лет.

Чтобы рассказать о всех поединках, потребуется восьмистраничный формат спортивной газеты. Именно поэтому в этом репортаже остановлюсь на самых драматичных из них.

Начну с приятной для сахалинских болельщиков новости. Соревнования на Кубок мэра для участников от 9 до 19 лет из чисто городских выросли до Российского теннисного тура. Это позволило победителю и призерам соревнований заработать рейтинговые очки. Чем чаще наши юные спортсмены будут участвовать в подобных соревнованиях и зарабатывать рейтинговые очки, тем больше у них появляется шансов, чтобы на них обратили внимание тренеры сборной России. Если это произойдет, то мальчишки и девчонки могут получить приглашения на спортивные сборы в составе сборной России. За этим последует участие в первенстве России и международных соревнованиях.

Мечтать не вредно, но давайте вернемся на теннисные корты Южно-Сахалинска.

Алиса Пирова и Женева Иванова (обе — Южно-Сахалинск) не смогли пробиться в финал соревнований девочек в возрастной группе 9 — 10 лет. На матч за бронзовую медаль Алиса и Женева вышли с настроем, как на самый важный в своей жизни. С первых подач бросалось в глаза, что Алиса Пирова более уверенно чувствует себя на корте. Она лучше подавала, допускала меньше невынужденных ошибок, хорошо «гасила» атаки соперницы. Как следствие, уверенная победа в первом сете 4:0.

Казалось бы, поймав свою игру, Алиса без особого труда выиграет и вторую партию, а вместе с ней и матч. Другого мнения на этот счет была Женева Иванова. Постепенно девчушка смогла не только навязать сопернице свой рисунок игры, но и заставила ее допускать невынужденные ошибки. При счете 3:3 Женева с огромным трудом выиграла гейм и повела в сете 4:3. В восьмом гейме Женева Иванова была безупречна и смогла завершить его в свою пользу 5:3 и 1:1 в матче.

Судьба бронзовой медали решалась в дополнительном третьей партии. И выдали её юные спортсменки такую, что им могли бы позавидовать самые опытные теннисисты. По ходу встречи Женева вела в счет 3:2. Оставалось выиграть один гейм, а вместе с ним сет и победу в матче. Легко сказать выиграть, но как это сделать, если соперница тоже мечтает о виктории. Алиса Пирогова сильно занервничала по причине того, что может проиграть встречу. Взяв маленький тайм-аут, девочка проплакалась и заиграла так, что Женева Иванова ничего не смогла противопоставить ее агрессивной игре. Три подряд выигранных гейма и победа в партии 5:3 и 2:1 в матче. Вот уж, действительно, бронзовая медаль с отливом золотой.

Не менее драматичным получился поединок в этой подгруппе в финале. Полина Богатырева (Хабаровск) и Софья Подьякова (Южно-Сахалинск) выдали потрясающий теннис для своего возраста. Даже не верилось, что Полине 9 лет, а Софьи десять. Порой девушки в 15 лет не всегда показывают такой силовой, интересный, а главное, технически грамотный и зрелый теннис. Игра у сетки, на задней линии, смэш, обратный кросс, реверс — все эти теннисные приемы присутствовали в игре каждой. Первый сет в валидольной борьбе выиграла Полина Богатырева 4:2. Во втором Софья Подьякова не оставила сопернице ни малейшего шанса на успех — 4:0. В третьем дополнительном сете в каждом гейме борьба шла на равных. Спортивная фортуна в этот день была на стороне хабаровчанки — 4:2 и 2:1 в матче.

Еще два поединка состоялись в минувшую среду на корте теннисного клуба Хоккайдо, в возрастной группе 9 — 10 лет, на которых хотелось бы остановиться. В первом полуфинале встретились два юных теннисиста из Хабаровска Александр Бухарин и Илья Корепин. По жизни эти мальчишки закадычные друзья. Когда же они выходят на корт и спортивный жребий сводит их в качестве соперников, на время Александр и Илья забывают про дружбу и видят перед собой на противоположной стороне теннисного корта соперника, у которого необходимо выиграть. Вот и на этот раз «слепой» спортивный жребий свел их в полуфинале турнира. С первых розыгрышей было видно, что оба юных теннисиста хорошо владеют теннисной техникой и прекрасно, для своего возраста, подготовлены физически. В первом сете Илья Корепин не только склонял чашу весов в свою пользу при длительных розыгрышах мяча, но отлично играл у сетки и на задней линии. Как результат победа 4:1.

Во втором сете произошла смена лидера. Александр Бухарин заиграл в такой интересный и главное результативный теннис, что его соперник растерялся и, как следствие, стал допускать много ошибок. Уверенная победа во втором сете Александра Бухарина 4:0. Для выявления победителя матча и первого финалиста турнира потребовался третий дополнительный сет. Всю партию юноши вели равную борьбу. При счете 4:4 на тай-брейке Александр смог дожать Илью и вырвать победу в матче со счетом 2:1.

Во втором полуфинале встретились Андрей Залпин и Марк Корниенко (оба — Южно-Сахалинск). И здесь потребовалось для выявления победителя провести три сета. Первую партию выиграл Марк Корниенко 4:2. Во второй Андрей Залпин вернул «должок» с таким же счетом. В дополнительном третьем сете Андрей Залпин выглядел чуть-чуть лучше и, как результат, выиграл сет со счетом 5:3 и матч 2:1.

В матче за золотую медаль турнира Александр Бухарин добился победы над Андреем Залпиным со счетом 2:1 (4:1, 1:4, 4:1 по сетам).

Многие поклонники тенниса с большим нетерпением ждали финала у девушек до 13 лет. Право побороться за главный приз Кубка мэра получили Василиса Кочкадаева (Южно-Сахалинск) и Карина Ким (Хабаровск). Не буду скрывать, все болельщики надеялись увидеть теннис двух равных соперниц, которые продемонстрируют им красивый теннис и главное, чтобы судьба золотой медали решилась на тай-брейке. Увы. Этим надеждам не суждено было сбыться. Не потому что хабаровчанка в этот день играла плохо. Наоборот, сахалинская теннисистка показала такую прекрасную игру, против которой соперница ничего не смогла противопоставить. Обе сета Василиса Кочкадаева завершила с одинаковым счетом 6:2, 6:2.

Юные теннисисты завершили свое выступление на Кубке мэра. Однако у них впереди мастер-класс, который проведет победитель Большого шлема в одиночном разряде, заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина. Более того, все поклонники тенниса смогут посмотреть игру спортсменки на кортах парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Пару в миксте в борьбе за Кубок мэра ей составит депутат Государственной Думы Георгий Карлов.

Кроме того, на теннисных кортах с 7 по 10 сентября, в одиночных разрядах в парах и в миксте, в борьбу за медали турнира поведут лучшие теннисисты профессионалы Сахалинской области, Приморья и Хабаровска. Ожидается приезд для участия в турнире сильных теннисистов из центральной части России. Год назад именно эта часть соревнований была самой интересной. Мастера ракетки показывали такой теннис, который до сегодняшнего дня помнят болельщики области и с огромным удовольствием вновь придут в парк, чтобы насладиться игрой сильнейших.

Игорь Карпук.

Фото автора.