Кубок Первого канала у «Кунашира»: сёрфингисты России и Бразилии отличились на международном турнире

Как мы уже сообщали, на этом острове Большой Курильской гряды впервые в России прошло международное физкультурное мероприятие по сёрфингу «На краю света». Оно значится в спортивной программе Восточного экономического форума-2025 во Владивостоке.

Южнокурильчане принимали у себя представителей Австралии, Бразилии, ЮАР, Португалии и Зимбабве. Соревнования на Кунашире проходили по схеме плей-офф. За Кубок Первого канала по олимпийской дисциплине шортборд («короткая доска») боролись четыре команды («Парамушир», «Итуруп», «Шикотан» и «Кунашир»). В каждой, как того требуют правила Международной федерации сёрфинга ISA Aloha Cup, было двое мужчин, женщина и иностранный спортсмен. Из трех попыток укротить океанские волны им в зачёт шли две лучшие.

Победу в турнире одержали россияне Егор Волков, Илья Новиков, Анна Тихонова и бразильянка Уриэль Спосаро. О том, как прошли соревнования и как на далёком острове развивается олимпийский вид спорта, мы скоро узнаем из документального фильма, материал для которого отснят съёмочной группой Первого канала.

Людмила Николаева.