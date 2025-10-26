Кубок Сахалинской области по футболу завоевала команда «Ноглики»

Финальный матч Кубка области по футболу состоялся 25 октября в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак». На трофей претендовали «Портовик» (Холмск) и «Ноглики».

Последний раз Кубок области «Портовик» выигрывал в 2013 году. Всего же в современной истории России холмчане десять раз побеждали в финалах. Их соперники восемь раз возвращались в Ноглики с Кубком. Обе команды неоднократные победители чемпионатов области. На счету «Портовика» 10 золотых медалей. У «Ноглик» на две меньше. Кроме того, обе дружины многократные призеры областного чемпионата.

Первые пять минут финального поединка прошли в равной позиционной борьбе, которая в большинстве своем проходила в центре поля. За эти триста секунд «Портовик» смог трижды приблизиться к штрафной площади соперника и нанести прицельные удары в створ ворот северян.

Однако все мячи стали легкой «добычей» голкипера Александра Кима. На 8-й минуте встречи на поле вспыхнули нефутбольные страсти. Главный судья встречи Александр Телышев вынужден был показать три желтых карточки «горячим парням», двумя из которых «наградил» игроков из портового города.

Забегая вперед замечу — на протяжении всего финала на поле шла довольно жесткая борьба, которая порой переходила в откровенную грубость. Говорит об этом тот факт, что рефери встречи еще восемь раз вынужден был показывать горчичник.

К 15-й минуте встречи «Портовик» смог навязать свой рисунок игры сопернику и полностью завладеть инициативой. От такой спортивной «наглости» северяне явно оторопели и, как следствие, не могли как следует зацепиться за мяч. Постепенно холмчане увеличивали давление. На 16-й минуте матча произошла развязка.

«Ноглики» в тридцати метрах от своих ворот недозволенным приемом остановили атаку по левому краю «Портовика». Руслан Барышев навесил мяч во вратарскую, и один из защитников северян, пытаясь разрядить обстановку у ворот, срезал мяч в рамку. «Портовик» повел 1:0.

После этого холмчане увеличили давление — особенно много хлопот доставлял ногликцам Вадим Масляк. На 27-й минуте «Портовик» провел отличную быструю атаку по правому краю, которая завершилась прицельным мощным ударом в створ ворот.

Мяч попал в левую от вратаря стойку. На 41-й минуте отличную возможность удвоить счет в матче была у Вадима Масляка. Выйдя один на один с вратарем «Ноглик», он не попал в створ ворот.

«Ноглики» старались переломить ход игры. Однако защита «Портовика» играла довольно надежно, разрушая все атаки соперника на подступах к штрафной площади. По большому счету голкипер холмчан Максим Метловский весь первый тайм скучал.

Вторые 45 минут встречи получились совсем другими. Северянам надо было провалить первую половину матча, чтобы во второй свистать всех наверх. Увеличив темп игры, «Ноглики» заставили соперника все внимание сконцентрировать на защите своих ворот. «Портовик» очень низко встречал северян и, как следствие, просел под их давлением. Однако все удары по воротам принимала защита портовика и надежно играл страж ворот Максим Метловский.

Пару раз холмчане могли увеличить счет во втором тайме и решить судьбу финала в свою пользу. Однако спортивная фортуна в этот день была не на стороне «Портовика».

На 48-й минуте нападающий холмчан Вадим Масляк, выйдя один на один с вратарем ноглинцев, вновь на смог поразить ворота. На 70-й минуте одну из редких атак «Портовика» по левому краю завершал ударом с 27 метров по воротам Яхёжон Банобов. Голкипер «Ноглик» был бессилен выручить команду. Однако мяч, попав в перекладину, покинул поле.

На 74-й минуте усилия северян воплотились в долгожданный гол. Отличился Владислав Брайцев — 1:1. Интрига в финальном матче возродилась. Спустя пять минут Дмитрий Гриценко отправил второй мяч в сетку ворот холмчан.

«Портовик» явно был в шоке от такого сюжетного поворота и в оставшееся время пытался спасти игру и довести поединок до послематчевых пенальти. Однако «Ноглики», поймав кураж, продолжали хладнокровно разрушать все их атаки на подступах к своей штрафной площади и организовывали свои контратаки.

Болельщики стали свидетелями классического случая, когда одна команда вчистую проиграла первый тайм, смогла возродиться во втором, тогда как их соперник, достойно отыграв первые 45 минут, откровенно поплыл во второй половине встречи.

Выиграв финал со счетом 2:1, футбольная команда из Ноглик второй год подряд увозит на север Кубок области. «Портовик» не смог в этом сезоне прибавить к золотым медалям чемпионов области победу в Кубке.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.