Куда в час пик пропадают автобусы?! Вопрос, волнующий многих

Южносахалинцы недоумевают: почему на городских линиях стало мало автобусов? Может быть, виноват некорректный график движения, сезон техосмотров или ремонт дорог? По наблюдениям горожан, особенно остро проблема проявляется на таких «дальнобойных» маршрутах, как 10, 62, 71, а также 3 и 7. На этих линиях, как правило, задействованы большие автобусы. Утром бывает сложно уехать на работу, а вечером вернуться домой. Раньше такое бывало в сезон техосмотров или из-за непогоды зимой…

Вот как прокомментировал ситуацию Александр Попов, заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии областного центра:

– Могу заверить, что всегда на линии выходит одинаковое количество подвижного состава. В будние дни – порядка 250 единиц техники. Количество автобусов меньше не становится, за исключением форс-мажорных обстоятельств, когда 1 – 2 автобуса сходят с линии. Это на общую картину не влияет. Основная причина, особенно в нынешнем году, – обширные дорожно-ремонтные работы. Прежде всего они отражаются на движении как раз перечисленных маршрутов. Я и сам не раз попадал в подобные ситуации. Когда шло асфальтирование дороги в районе пересечения улиц Бумажной и Ленина, образовывались километровые пробки. И еще – в Южно-Сахалинске нет приоритета у подвижного состава пассажирского транспорта, автобусы стоят в этих пробках на общих основаниях.

Сезонные техосмотры на ситуацию не влияют. Тех­осмотр организован так, чтобы не было ущерба пассажирским перевозкам. Машины, которым положено работать на линии, работают. Техосмотр проходят автобусы, уходящие на временные разрывы, на выходные.

– Не нужно сбрасывать со счетов и еще одну глобальную проблему – в городе постоянно добавляется количество транспорта, в том числе личного. 30 сентября утром пассажиры автобуса 21-го маршрута добирались из планировочного района Луговое до рынка «Восток» не меньше часа, хотя в обычных условиях это занимает максимум 15 – 20 минут…

– Это лишь один наглядный пример того, с чем приходится иметь дело. У 21-го маршрута оборотное время 1 час 45 минут. То есть за это время автобус должен выполнить рейс в одну сторону и вернуться на исходную позицию. Вот и представьте общую картину.

Думаю, к 1 ноября дорожные работы будут сворачиваться, тогда и ситуация начнет стабилизироваться. Ремонт дорог, с одной стороны, – это сложности для участников дорожного движения, но с другой – будущий комфорт и безопасность для всех.

Петр НИКОЛАЕВ.