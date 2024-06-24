Кудрявая макушка лета. Портрет сахалинского июля

Каким он будет, предстоящий июль? Вопрос волнует многих: и островных аграриев, у которых подрастает будущий урожай, и школяров, у которых летние каникулы, и многочисленных отпускников… Что скажет метеонаука?

В региональном управлении гидрометеослужбы в общих чертах набросали портрет второго месяца календарного лета.

Если взглянуть на карту вероятностного прогноза Росгидромета на нынешний вегетационный период, Сахалин и Курильская гряда целиком попадают в «розовый пояс», то есть температура воздуха на островах прогнозируется в пределах нормы, возможны повышения до 20%. Осадки также в пределах нормы, при том что соседнюю Камчатку будут заливать дожди.

Для Южно-Сахалинска среднемесячная норма июля +15,9°C. Но в отдельные годы бывают исключения: рекордно жарким выдался июль 2021 года: +20,3°C, а самым холодным месяц был в 1956 году, показатель составил лишь +12,4°C.

Среднестатистическая сумма осадков для областного центра в июле 92 мм. Сравните: для июня показатель составляет 64, для августа 107 мм. При этом в 2010 году выпали рекордные 229 мм, в 2009-м немного меньше – 210 мм. А самым засушливым выдался этот месяц в 2021-м – всего лишь 13 мм.

Продолжительность солнечного сияния 164 часа (в июне 186, в августе 165 часов).

Аграрии переживают не напрасно, погодные сюрпризы в этом месяце не редкость. В прошлом году 12 – 13 июля глубокий циклон, наведавшийся в наши широты, принёс столько осадков, что лишь за первые сутки выдал на-гора примерно 63% месячной нормы – 54 мм. Нужно отдать должное, городские власти встретили стихию во всеоружии, оперативные службы были готовы в любой момент приступить к ликвидации последствий подтоплений. Уровень рек на юге острова «подпрыгнул» на 50 – 70 см. Хорошо, что воздействие циклона было скоротечным, обошлось без серьёзных последствий.

Погода во многом зависит от того, установился ли в Охотском море антициклон, отбивающий атаки атмосферных воронок с южного направления. В третьей декаде июня метеорологи наблюдали признаки его формирования в северной части Охотского моря. Под его влиянием уже оказалась северная часть Сахалина. Прохладная, часто ветреная погода, морось и мелкий дождь, туманы на побережьях – вот его «почерк». В это же время на юге один за другим «прогуливались» фронтальные разделы, отсюда и погодные выкрутасы: то солнечно, то пасмурно, то сухо, то дождь… На финише июня температурные показатели были в пределах нормы, а по осадкам мы норму перевыполнили. Похоже на то, что и в начале июля эти тенденции продолжатся.

Что будет с пляжным сезоном? Пока с уверенностью можно сказать лишь одно: таких взрывных волн тепла, как в 2021 году, не ожидается, соответственно, и море прогреется позже. В прошлом году купальный сезон на пляже в селе Яблочном Холмского района начался с 15 июля, а в 2022-м – с 19 июля.

Сезон тайфунов на островах обычно начинается позже, в августе, и длится до начала октября.

Семён РЕЧКИН.

Всякая всячина

Известно, что современное название месяц получил по имени римского полководца и государственного деятеля Гая Юлия Цезаря. В буквальном же переводе латинское слово Julius означает «кудрявый».

Древнерусские названия месяца звучат иначе: липец, грозник, сенозарник.

В северном полушарии Земли июль – это знойная середина лета, а в южном – середина зимы, самый холодный месяц года.

8 июля 2023 года днём воздух в областном центре прогрелся до +28,5°C, а 29 июля 2021 года до +34°C. При этом абсолютный рекорд за историю наблюдений не был побит: в 1955 году максимальный июльский показатель составил +34,4°C.

Абсолютный минимум зафиксирован 9 июля 1946 года: ночная температура воздуха составляла лишь +0,7°C.