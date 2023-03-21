Кунашир и Шикотан передали своим бойцам ружье для защиты от вражеских беспилотников

Сейчас оно уже используется по назначению, и за него не раз скажут спасибо. А началось все с того, что военнослужащие расположенных на Кунашире частей в феврале обратились к властям с просьбой помочь им в приобретении ружья, которое может сбивать запускаемые неприятелем беспилотники.

Известие об этом быстро распространилось не только на Кунашире, но и на Шикотане. Деньги были собраны в течение суток, сумма пожертвований превысила стоимость самой покупки – 336 тысяч рублей вместо требуемых 285 тысяч.

Затем встал вопрос как передать вооружение к месту назначения. Оказалось, что рядом с островитянами служат магаданцы, и волонтеры из расположенного рядом региона собираются ехать к ним в зону боевых действий. С их помощью в Москве приобрели антидроновое ружье, на автомобиле транспортной компании переправили его в Ростов-на-Дону, оттуда – в зону боевых действий, в ту часть, где служат военные с Кунашира. Посланцы из Магадана передали подарок из Южно-Курильского района.

Оставшиеся деньги лежат пока, что называется, в кубышке и будут использованы в дальнейшей помощи нашим землякам на СВО.

Владимир Павлов.

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