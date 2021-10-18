«Кунашир» увидят в Японии. Неудобная правда

Документальный фильм «Кунашир» (2019) проживающего во Франции белорусского режиссера Владимира Козлова в декабре этого года впервые выйдет в прокат в Японии.

Начало показа в ряде кинотеатров по всей стране намечено на 4 декабря. Фильм был снят весной 2018 года. Он затрагивает различные аспекты общественной жизни на Кунашире, а также исторические и политические вопросы.

Как отмечает информационный ресурс rusvesna.su, неудобная правда о Курильских островах может шокировать японцев, убежденных, что они вправе требовать возвращения «северных территорий», а жители южных Курил только обрадуются приобщению к японскому миру.

Козлов показал реальность, а не фантазию, удобную Токио. Так, островитяне на вопросы о Японии отвечали, что прекрасно живут и без японцев.

Еще один момент — основной «костяк» жителей Кунашира можно охарактеризовать как «советский человек» с российским гражданством.

Несомненно, режиссер затронул болезненную тему для японского общества. После внесения поправок в российскую Конституцию их надежды на возвращение «северных территорий» мирным путем были окончательно похоронены.

Ольга КУКЛИНА.