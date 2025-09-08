Кунджа поманила на север. Клёвое место

Аномально жаркое лето отразится на условиях любительской рыбалки на Сахалине в период с конца сентября по начало октября. Обычно в это время трофеями номер один бывают кунджа, голец, краснопёрка… Об особенностях нынешнего сезона «Советскому Сахалину» рассказал постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

Весь остров условно можно поделить на две части. В районах, расположенных севернее Пороная, традиционная рыбалка не претерпит изменений, хуже дело будет обстоять на реках, расположенных южнее. Показательна ситуация в Поронайском районе. Река Гастелловка летом была маловодна, горбуши в неё зашло мало, а соответственно, и гольцовые рыбы, сопровождающие лососей, эту водную артерию проигнорировали.

На реке Леонидовке ситуация получше, но больших подходов кунджи, гольца ждать не приходится. На тех реках, где горбуша заходила на нерест, рыболовам можно сориентироваться по расположению нерестилищ в нижнем и среднем течении. Как правило, поблизости от них, в ямах, часто захламлённых корягами, обитают хищные кунджа или голец. В таких местах лучше использовать поплавочную удочку и наживку – тампоны с икрой.

К октябрю рыбы, обитающие в реках, начнут перемещаться к будущим зимовальным ямам. На таких переходах в устьях рек и на плёсах их и ловят, используя спиннинг, «бомбарды» или поплавочные удочки.

Кета, заходящая на нерест в крупные реки Тымь и Поронай, распугивает остальных обитателей, они предпочитают затаиться в малодоступных коряжистых местах. Хотя крупные амурские язи, щуки, кунджа не так пугливы, по-прежнему держатся в основном русле.

На северо-западе острова замечательными трофеями станут ленки, хариусы и кунджа.

Кета будет заходить на нерест и в конце октября, соответственно, всё это время продолжится и кунджевая рыбалка, будут попадаться неполовозрелые, пропустившие нерест кунджа и гольцы.

В среднем течении рек в это же время можно ловить особей, возвращающихся с верховьев после нереста.

В среднем и нижнем течении активно кормится краснопёрка. Для неё подойдёт любая органическая наживка, лучше всего тампоны с красной икрой. Впрочем, можно обойтись и без них, используя искусственные наживки – твистеры разного цвета.

Рыболову-любителю желательно иметь в своём сентябрьско-октябрьском арсенале блёсны и воблеры, а поклонникам нахлыста стримеры – имитацию мальков рыб. Замечено, что рыбалка эффективнее в сумерках утром и вечером.

Семён РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Рыбные котлетки в томатном соусе по-сахалински впрок

Эта замечательная закуска может быть приготовлена, в принципе, из любой рыбы – хоть из кеты, хоть из краснопёрки. На 1 килограмм рыбного фарша понадобится минимум ингредиентов: 1 луковица средних размеров, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Для приготовления заливки используем ещё 5 килограммов помидоров. Рыбу разделываем на филе, удаляем косточки и шкурку, мякоть мельчим ножом или пропускаем через мясорубку. Полученный фарш заправляем всеми вышеперечисленными ингредиентами, хорошо размешиваем и формируем небольшие, размером со спичечный коробок котлетки, как говорят в народе – «в два укуса». Их обжариваем на сильном огне до образования красивой корочки, после чего временно перекладываем в отдельную посуду.

Готовим заливку. Её понадобится 2 – 2,5 литра. Помидоры обдаём кипятком, снимаем кожицу и разминаем мякоть до жидкого состояния. В неё добавляем 1 столовую ложку соли, столько же сахара. Кипятим, помешивая, полчаса, затем добавляем столовую ложку томатной пасты, по половинке чайной ложки красного острого и чёрного молотого перца, размешиваем и кипятим ещё 3 минуты. Такой соус должен немного кислить, перебарщивать с солью не нужно, ведь наши котлетки уже посолены.

Котлетки укладываем в подготовленные литровые банки и заливаем по самый верх томатной заливкой. Обычно получается три банки. Дальше – стандартная процедура стерилизации. Каждая банка накрывается крышкой и отправляется в кастрюлю с водой, её уровень должен быть «по плечики» банкам. Доводим воду до кипения, и 25 – 30 минут кипятим на медленном огне. На финише – закатываем банки или плотно навинчиваем крышки, переворачиваем, в таком положении держим до остывания. Отличный гарнир к такой закуске – отварной картофель. Приятного аппетита!