Куплеты от весёлых и находчивых

Можно сказать, сверхплановые песни в наш проект привнесли команды большого КВНа, приезжавшие на Сахалин побороться за летний Кубок-2024.

Во дворце спорта «Кристалл» областного центра зрители тепло принимали и чемпионов двух последних сезонов, и местную команду «Сделано на Сахалине», выступавшую вне конкурса. Гостей представляли чемпион летнего Кубка КВН-2023 «Сборная Пермского края», команды «Флэш-Рояль» из Ростова-на-Дону и «Доктор Хаусс» из Могилёва (Республика Беларусь).

Ни один КВН по традиции не обходится без музыкальных номеров. Вот и молодёжь, что впервые открыла для себя самый большой остров России, насочиняла куплеты с сахалинским колоритом. И у них неплохо получилось, особенно у белорусов, в итоге завоевавших на острове желанный Кубок летних игр.

Парням из Могилёва (капитан «Доктора Хаусса» Павел Малахов) Сахалин увиделся центром мира и островом мечты, который красив даже ночью, когда кавээнщикам не спится из-за смены часовых поясов. Эта заточенная на юмор команда отыскала неожиданную рифму к часто звучащему в песне слову «Сахалин» – «нектарин», который в здешних местах дорогой фрукт. Белорусы и ягоду клоповку воспели, и островные иномарки, и губернатора похвалили, хоть и не в рифму, но под аплодисменты зала.

Надо отметить, что «Сборная Пермского края» тоже ощутила, как манит к себе вечно молодой остров в Тихом океане. Были свои весёлые куплеты и у «Флэш-Рояля», и у наших ребят, что в целом создало замечательную атмосферу на празднике юмора. Похоже, за несколько дней Сахалин стал родным для всех кавээнщиков. Убедитесь в этом, посмотрев музыкальные фрагменты КВНа.

Людмила Степанец.

P. S.

Как мы уже сообщали, телеканал «Россия-1» проявил интерес к проекту «Воспетые острова», а также к личности и творчеству одного из его участников – Василия Буцерки. В 1995 году во время разрушительного Нефтегорского землетрясения он, потеряв в руинах маму, дочь и тёщу, спас жизни восемнадцати земляков. Подвиг Василия отмечен орденом Мужества.

Профессиональный пожарный-спасатель уже много лет живёт в Хабаровске, служит на нефтеналивном терминале в посёлке Де-Кастри, обеспечивая его безопасность. Исчезнувший с лица земли Нефтегорск, где родился, не забывает, по возможности приезжает сюда в память о родных и близких. Последний раз Василий Буцерка был здесь в конце августа со съёмочной группой телеведущего Андрея Малахова. Готовился сюжет для передачи «Песни от всей души». Её покажут в предстоящее воскресенье – 15 сентября в 17.45. Там прозвучит рассказ о нашем земляке и его авторская работа «Мама».