Курильчане — герои СВО

Ещё два курильчанина удостоены наград за боевые заслуги в зоне проведения СВО.

Бывшему командиру 18-й пулемётно-артил­ле­рий­ской дивизии, а ныне начальнику штаба 25-й армии генерал-майору Александру Беглякову присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики с вручением особого знака отличия – медали «Золотая звезда».

Летом этого года генерал-майор был удостоен ордена Александра Невского. В наградном активе Беглякова есть и три ордена Мужества. Все, кто знает Александра Алексеевича, говорят о нём: он не «паркетный» генерал, он всегда там, где горячо, на передовой.

В один день с Александром Бегляковым глава ДНР Денис Пушилин вручил медаль «За отвагу» добровольцу из с. Рейдово Курильского городского округа Михаилу Котляревскому. Михаил находится в зоне проведения специальной военной операции с осени 2022 года, и это тоже не первая его боевая награда.

Анатолий Алексеев, г. Курильск.