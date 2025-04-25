Курильчанин завоевал награды на чемпионате России по армрестлингу

Житель Курильска Роман Теличко успешно выступил на XXXIV чемпионате России по армрестлингу. Соревнования прошли в Орле на базе многофункционального центра «ГРИНН». В состязании приняли участие 485 спортсменов из 58 регионов страны.

Среди ветеранов Роман Теличко завоевал «золото» в борьбе левой рукой и «серебро» в двоеборье в категории мужчины (40+) весовой категории 100+ кг. В сумме он набрал 30 баллов, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Победа позволила ему получить путевку на чемпионат мира, который состоится в Болгарии.

Сахалин впервые примет этап Кубка России по лыжероллерам

II этап Кубка России по лыжероллерам пройдёт в Южно-Сахалинске 28 и 29 июня.

Островной регион впервые станет местом проведения столь масштабных стартов по этому виду спорта.

Награды будут оспаривать сильнейшие лыжники страны в супер-спринте на дистанции 200 метров и масс-старте в гору на 4200 метров.

На соревнования открыта регистрация. Чтобы подать заявку на участие, необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, паспорт, медицинский допуск, страховой медицинский полис, страховой полис от несчастного случая, а также классификационную книжку или приказ о подтверждении спортивного разряда. Документы предоставляются в комиссию по допуску 27 июня с 12:00 до 16:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25А, ЛБК «Триумф».

Также для участия в соревнованиях спортсмен должен иметь активный RUS код. Подать заявку на его получение можно по ссылке https://www.flgr.ru/rules/rus_list/1152/.

Сахалинцы определили сильнейших в гонке с препятствиями

Соревнования в формате Indoor Light (Индор Лайт) прошли на площадке нового спортивного клуба «Прайм» Южно-Сахалинска. В состязании приняли участие спортсмены из Корсакова, Александровска-Сахалинского, Поронайска, Москвы и островной столицы. Атлеты с успехом преодолели испытания в индивидуальном формате на силу, скорость, координацию и выносливость.

Абсолютными победителями стали южносахалинцы Кирилл Мудров и Светлана Федорук, второе место завоевали Евгений Денисов и Анастасия Плотникова из Поронайска, «бронза» у Нодара Макацария (Корсаков) и Ирины Костылевой (Александровск-Сахалинский).

25 мая на лыжно-биатлоном комплексе «Триумф» состоится Кубок Сахалинской области, где участники померятся силами на дистанции 3000 метров и в гонке-группе.