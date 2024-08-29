Курильчанину Кораблёву – большого плавания!

Выпускник Курильской детской школы искусств Константин Кораблёв в составе ансамбля Тихоокеанского флота (г. Владивосток) выступил на канале «Россия-1». Программа Андрея Малахова «Песня от всей души» посвящалась Дню Военно-морского флота России.

Константин родился на Итурупе, окончил детскую школу искусств и в том же 2020-м поступил в Сахалинский колледж искусств на отделение «Хоровое дирижирование (академический хор)». После срочной службы во Владивостоке подписал контракт с ансамблем песни и пляски Тихоокеанского флота.

Попасть на один из центральных телеканалов – большая удача и большой шаг вперёд, отмечают наставники Константина из детской школы искусств.