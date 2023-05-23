Курильск и Рейдово: два сквера

Два варианта: сквер «Танцующие деревья» в Курильске и Сквер рыбаков в Рейдово предложены жителям Курильского района для голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». И каждый из них нашел своих почитателей. Они основывались, в том числе, и на описаниях проектов.

Вот, например, что сказано о городском объекте: «Сквер «Танцующие деревья» – это островок живой природы в самом центре Курильска, который может стать его настоящим украшением при незначительных мероприятиях по благоустройству. При этом сохранится эксклюзивность этого уголка природы».

О возможном объекте в с. Рейдово говорится: «Пустующую территорию предлагается благоустроить и сформировать сквер с прогулочными дорожками и зонами отдыха. Он может стать еще одной точкой притяжения для жителей и гостей Итурупа».

Надо отметить, что «пустующая территория» была когда-то сельским парком, где рейдовчане широко отмечали День рыбака, проводили спортивные мероприятия. Сейчас это место может действительно стать «точкой притяжения» еще и потому, что неподалеку находится смотровая площадка с видом на бухту Оля, а улицы Лесная и Студенческая, что по соседству, намечено заасфальтировать в ближайшие три года. Наверное, еще и поэтому большинство проголосовавших отдает предпочтение именно Скверу рыбаков: за этот проект отдали голоса около 500 человек, за сквер «Танцующие деревья» – более 300.

Для этого люди самостоятельно заходят на соответствующий сайт или обращаются к волонтерам. В районе четыре добровольца, которые с помощью специального приложения прошли обучение и теперь объясняют островитянам, как голосовать по телефону.

Галия Кунченко, г. Курильск.