Курильская нота Юрия Визбора

«Не могли ли бы вы в «Воспетых островах» рассказать о песне Юрия Визбора «Курильские острова»? Он был на Кунашире в 1960-х и написал ее. Мне нравятся слова: «Но сюда неизменно манит это буйствие всех стихий»… Думаю, песню можно найти в интернете», – вот такую заявку мы получили от коллеги Галии Кунченко с Итурупа.

Радостно, что в творческом наследии барда Юрия Визбора (автора более 300 песен) не затерялась та самая, «курильская». А преды­стория ее создания такова. В конце 1950-х в Москве Юрий работал корреспондентом главной редакции вещания для молодежи. Он готовил радиорепортажи из разных регионов Советского Союза и даже создал звуковую газету «Говорит Комсомолия», где нередко звучали и его песни.

В 1963-м Юрий Визбор осуществил очередную идею: в рознице появился журнал «Кругозор» с приложением из шести гибких пластинок с записями популярных песен. Сам журналист и бард называл издание «журналом с дыркой», основным жанром которого стала «песня-репортаж». Почитатели «Кругозора» охотились за каждым его номером и вмиг раскупали в киосках Союзпечати.

В том же году радиостанция «Юность» направила молодого корреспондента Визбора в длительную командировку на Дальний Восток. На судах Тихоокеанского флота он прошел вдоль восточного побережья, побывал во Владивостоке, на Курилах, встречался с моряками. Разумеется, новые впечатления переплавились в авторские песни, в том числе и про наш архипелаг. Вот лишь фрагмент той самой, о которой идет речь:

Здесь Курильские острова,

Что являет прекрасный вид

Бессердечности и любви.

Здесь дымит вулкан

Тятя-яма.

Только черти и дураки

Не готовятся постоянно

Каждый день «отбросить коньки».

Но сюда неизбежно манит

Это буйствие всех стихий,

И отсюда бредут в тумане

Наши песни и наши стихи.

Нотки оптимизма и романтики звучат и в таком контексте, что объяснимо. «Нытье – вещь поверхностная, – полагал Визбор. – Это проще всего: у кого нет неприятностей? Нужно выявлять более сложное, более глубокое. Нужно заразить людей светлым, хорошим, вот, элементарно говоря, мое кредо».

Случалось, за год у журналиста было до 80 командировок, из которых без новых песен Визбор в Москву не возвращался. Очень популярными у слушателей стали его «Домбайский вальс», «Ты у меня одна», «Мама, я домой хочу», «Карельский вальс», «Синие горы»… А еще Юрий писал рассказы и сценарии документальных фильмов, снимался в кино, увлекался альпинизмом и горными лыжами, много путешествовал…

На Дальнем Востоке в последний раз бард побывал в 1977-м. Памятью о той поездке стала песня «Тихоокеанская звезда». До наших островов он в тот раз не добрался. Его такая яркая жизнь оборвалась в самом расцвете – в 50.

Но и по прошествии десятилетий курильчане не забывают о Юрии Визборе – одном из основоположников авторской, студенческой, туристской песни, писателе и композиторе, воспевшем их далекие острова в океане.

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.

В нынешнем году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку