Курильская нота Юрия Визбора

«Не могли ли бы вы в «Воспетых островах» рассказать о песне Юрия Визбора «Курильские острова»? Он был на Кунашире в 1960-х и написал ее. Мне нравятся слова: «Но сюда неизменно манит это буйствие всех стихий»… Думаю, песню можно найти в интернете», – вот такую заявку мы получили от коллеги Галии Кунченко с Итурупа.
Радостно, что в творческом наследии барда Юрия Визбора (автора более 300 песен) не затерялась та самая, «курильская». А предыстория ее создания такова. В конце 1950-х в Москве Юрий работал корреспондентом главной редакции вещания для молодежи. Он готовил радиорепортажи из разных регионов Советского Союза и даже создал звуковую газету «Говорит Комсомолия», где нередко звучали и его песни.
В 1963-м Юрий Визбор осуществил очередную идею: в рознице появился журнал «Кругозор» с приложением из шести гибких пластинок с записями популярных песен. Сам журналист и бард называл издание «журналом с дыркой», основным жанром которого стала «песня-репортаж». Почитатели «Кругозора» охотились за каждым его номером и вмиг раскупали в киосках Союзпечати.
В том же году радиостанция «Юность» направила молодого корреспондента Визбора в длительную командировку на Дальний Восток. На судах Тихоокеанского флота он прошел вдоль восточного побережья, побывал во Владивостоке, на Курилах, встречался с моряками. Разумеется, новые впечатления переплавились в авторские песни, в том числе и про наш архипелаг. Вот лишь фрагмент той самой, о которой идет речь:
Здесь Курильские острова,
Что являет прекрасный вид
Бессердечности и любви.
Здесь дымит вулкан
Тятя-яма.
Только черти и дураки
Не готовятся постоянно
Каждый день «отбросить коньки».
Но сюда неизбежно манит
Это буйствие всех стихий,
И отсюда бредут в тумане
Наши песни и наши стихи.
Нотки оптимизма и романтики звучат и в таком контексте, что объяснимо. «Нытье – вещь поверхностная, – полагал Визбор. – Это проще всего: у кого нет неприятностей? Нужно выявлять более сложное, более глубокое. Нужно заразить людей светлым, хорошим, вот, элементарно говоря, мое кредо».
Случалось, за год у журналиста было до 80 командировок, из которых без новых песен Визбор в Москву не возвращался. Очень популярными у слушателей стали его «Домбайский вальс», «Ты у меня одна», «Мама, я домой хочу», «Карельский вальс», «Синие горы»… А еще Юрий писал рассказы и сценарии документальных фильмов, снимался в кино, увлекался альпинизмом и горными лыжами, много путешествовал…
На Дальнем Востоке в последний раз бард побывал в 1977-м. Памятью о той поездке стала песня «Тихоокеанская звезда». До наших островов он в тот раз не добрался. Его такая яркая жизнь оборвалась в самом расцвете – в 50.
Но и по прошествии десятилетий курильчане не забывают о Юрии Визборе – одном из основоположников авторской, студенческой, туристской песни, писателе и композиторе, воспевшем их далекие острова в океане.
Людмила Степанец.
P. S.
Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.
Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.
В нынешнем году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку