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Курильский суд заблокировал два сайта с инструкцией, как «косить» от армии

Фото: alrf.ru

Курильский районный суд принял решение заблокировать два сайта, распространявших противоправную информацию.

Повод для таких действий подала военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи на Итурупе. В свободном доступе она обнаружила два веб-ресурса, которые провоцировали молодёжь на уклонение от призыва на военную службу и, можно сказать, инструктировали её.

Заместитель военного прокурора гарнизона подготовил иск и потребовал в судебном порядке признать информацию блогеров запрещённой к распространению на территории страны. Курильский районный суд вынес решение заблокировать доступ к страницам этих сайтов, а данные о них внести в специальный перечень.

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