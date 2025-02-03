Курильский суд заблокировал два сайта с инструкцией, как «косить» от армии

Курильский районный суд принял решение заблокировать два сайта, распространявших противоправную информацию.

Повод для таких действий подала военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи на Итурупе. В свободном доступе она обнаружила два веб-ресурса, которые провоцировали молодёжь на уклонение от призыва на военную службу и, можно сказать, инструктировали её.

Заместитель военного прокурора гарнизона подготовил иск и потребовал в судебном порядке признать информацию блогеров запрещённой к распространению на территории страны. Курильский районный суд вынес решение заблокировать доступ к страницам этих сайтов, а данные о них внести в специальный перечень.