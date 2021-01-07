Курильскому острову присвоено имя маршала Василевского

Безымянному острову Большой Курильской гряды присвоено имя Маршала Советского Союза Александра Василевского. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано 31 декабря на портале правовой информации.

Решение принято для «увековечения памяти героя Великой Отечественной войны Маршала Советского Союза А. М. Василевского», уточняется в документе. Александр Василевский родился 30 сентября 1895 г. Советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.). В ходе Великой Отечественной войны – начальник Генштаба, командующий 3-м Белорусским фронтом. В советско-японскую войну – главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке.

Всего 24 дня потребовалось советским и монгольским войскам под командованием Василевского, чтобы разгромить в Маньчжурии миллионную Квантунскую армию Японии, а затем освободить Южный Сахалин и Курильские острова. Военный министр СССР (1949 – 1953). Умер 5 декабря 1977 г.