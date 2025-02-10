Курилы увели из-под носа США. Десант на Шумшу: последнее сражение Второй мировой и первый бой холодной войны

Возвращение Курильских островов можно смело считать платой за вступление СССР в войну на Дальнем Востоке. Для занятия этой гряды и провели Курильскую десантную операцию, в которой советские войска проявили героизм, показали выучку, но потеряли больше полутора тысяч человек. Тем не менее, если бы наши части не торопились, судьба этой красивейшей и богатой части России оказалась бы под вопросом.

ПОЧЕМУ СПЕШИЛИ БРАТЬ СЕВЕРНЫЕ КУРИЛЫ?

Меня всегда смущало: зачем 18 августа необходимо было штурмовать самый укреплённый и малопригодный для высадки остров Шумшу? Ведь 15 августа император Хирохито – впервые в истории Японии – по радио объявил о капитуляции всему населению. Но всё-таки советские войска начали штурм, не предоставив японцам возможность сдаться.

Японские укрепления на самых северных островах архипелага штурмовали слабо подготовленные воинские части. Десанту не хватало плавсредств, это приходилось компенсировать рыболовными судами. Погода не давала шансов авиации, хотя у нас было преимущество – японцы к этому моменту располагали всего пятью самолётами.

Почти неделю шли бои, в которых беспримерное мужество наших воинов и превосходство вооружения принесли результат – 22 августа японские гарнизоны Шумшу и Парамушира капитулировали. В этот же день на Сахалине в городе Сиритори (сегодня это Макаров) советское и японское командование подписали соглашение о капитуляции войск на Карафуто. И с 26 августа по 5 сентября наши без боя заняли остальные Курильские острова.

В чём же была необходимость десанта на Шумшу, при котором погиб 1071 наш воин – только при высадке утонули 397 человек? Всего же освобождение Южного Сахалина и Курильских островов стоило СССР 2011 погибших.

ТЕЛА АМЕРИКАНЦЕВ ВИДЕЛИ НА ПАРАМУШИРЕ

Ответ сахалинские любители истории могут найти в фильме Русского географического общества «Воины Курил. Последний рубеж войны», вышедшем в августе 2021 года. Лента дополняет статьи из книги сахалинского историка Алексея Рыжкова «Слово освободителей», изданной в Южно-Сахалинске в 1985 году. И фильм, и книга говорят: 14 августа 1945 года американцы высаживали десант на Парамушире в бухте Океанская, который японцы отбили.

Рыжков приводит воспоминания участников войны. Среди них есть свидетельства командира 101-й стрелковой дивизии генерал-майора Порфирия Дьякова – руководителя штурма Шумшу; командира 373-го пехотного полка полковника В. Губайдуллина, командовавшего гарнизоном Парамушира; артиллериста его полка Ивана Богзы, который после войны остался жить на Парамушире, работал мастером на местном рыбокомбинате.

Богзу Рыжков разыскал в 1961 году в Северо-Курильске. Бывший воин во время высадки десанта командовал 120-мм орудием. Островитянин рассказал историку: «Незадолго до нас американцы пытались высадить десант на Парамушире, в районе бухты Океанская (японские офицеры называют это место мыс Сарабуца. – Прим. ред.). Пленные японцы говорили, что американцев было четыре или пять тысяч, многие были убиты. Отдельные трупы их я видел на берегу сам».

СОЮЗНИКИ РВАЛИСЬ В АВАЧИНСКУЮ БУХТУ

В сентябре 1981 года Алексей Рыжков встретился с полковником в отставке Вениамином Губайдуллиным. Они говорили в санатории «Крутушка», где лечился офицер. Тот вспомнил разговор с командующим Дальневосточным фронтом генерал-полковником Максимом Пуркаевым. Командующий сказал Губайдуллину, отправляя его на ответственный участок обороны, что и японцы, и американцы очень хотят овладеть Авачинской бухтой – там находится Петропавловск-Камчатский.

«Что вам известно о высадке на Парамушир американского десанта?», – спросил сахалинский историк.

«Пленные японские офицеры говорили, что за несколько дней до нас американцы делали попытку высадить здесь десант, но были отброшены. На берегу у воды мы видели тысячи гильз, очевидно, результат той попытки», – ответил ветеран Губайдуллин.

САМОЛЁТЫ США САДИЛИСЬ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Порфирий Дьяков, командовавший в 1945 году штурмом Шумшу, через тринадцать лет вышел в отставку по возрасту, жил и работал в Кишинёве, оставив книгу воспоминаний «Дальневосточники» (издана в 2015 году).

Алексей Рыжков в «Слове освободителей» приводит рассказ Дьякова – только прибывшего на Камчатку – о том, как офицер удивил его докладом о посадке в Петропавловске «ещё двух американских самолётов». Подчинённый объяснил генералу, что американцы около двух лет делают налёты на Шумшу и Парамушир. И не бывало случая, чтобы после очередной бомбёжки одна или две американские машины не садились на камчатские аэродромы, если не могли вернуться на свои базы на алеутских островах Кыска, Агатту и Атту.

Дьяков прошёл в гостиницу, где жили американцы. Те объяснили ему, что домой не спешат, их устраивает нахождение у союзников. Тем не менее, как заметил советский генерал, экипажи испортили на своих машинах оптические прицелы для бомбометания и радиостанции.

ЯПОНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ПРИЗНАЛ ДЕСАНТ США

Наиболее интересное показание об американском десанте в книге «Слово освободителей» принадлежит японскому генерал-лейтенанту Цуцуми Фусаки – командиру 91-й дивизии, оборонявшей северные Курильские острова. Штурмовавший острова генерал Порфирий Дьяков пересказывает часть беседы со своим противником.

Советские офицеры спросили Фусаки о потерях, которые японцы несли от налётов американской авиации. Тот ответил, что оборонительные сооружения на Шушму и Парамушире были рассчитаны на защиту от тяжёлых авиабомб. Территории военных баз были окружены ложными, плохо замаскированными позициями, а система противовоздушной обороны японцев работала исправно. Потому ощутимых потерь от бомбёжек войска не несли.

Дьяков вспоминал: «Нам известно, что 14 августа американцы пытались высадиться на мысе Сарабуца острова Парамушир. «Как это происходило?» — спросил я.

– С утра 14 августа наши радарные установки отметили на экранах появление эскадры из 50 вымпелов (судов) и одновременно группы самолётов. Через несколько минут посыпались бомбы на пустующий аэродром, на ложные зенитные батареи и такие же ложные боевые порядки пехоты. Американцы, подготовив условия для высадки десанта, направили мелкие суда к мысу Сарабуца. Но тут их встретили губительным огнём. Высадка не удалась».

ЛЕНД-ЛИЗ ПОМОГАЛ БРАТЬ ШУМШУ

В те годы наши страны, даже соперничая, сохраняли союзнические отношения. Рыжков поместил в «Слово освободителей» рассказ капитана 1-го ранга в отставке А. К. Метелева. В 1945 году он командовал флагманским тральщиком, на котором находился командующий Камчатским оборонительным районом II Дальневосточного фронта генерал-лейтенант Алексей Гнечко.

В книге «Слово освободителей» опубликованы страницы его дневника, где Метелев рассказывает, что перед самым концом Великой Отечественной войны был отправлен из Севастополя во Владивосток, откуда прибыл на Аляску. В американском порту, в котором не было ни одного гражданского специалиста, советский морской офицер с товарищами с 19 июня учился управлять американским тральщиком.

«2 июля – прибыл с командой на корабль для прохождения «шейк-дауна» (практической подготовки по обслуживанию механизмов, управлению кораблём и учебного плавания).

4 июля – первый выход в море… 7 июля – всеми механизмами управляет наш личный состав под руководством американцев… 18 июля 14 час. – спущен американский флаг и произведён торжественный подъём Военно-морского флага СССР».

Союзники, скорее всего, подталкивали СССР к скорейшему занятию Курильских островов, продолжая поставки техники по ленд-лизу. И даже произведя собственный – возможно, отвлекающий десант на Парамушир, где близ бухты Океанская (устья реки Океанская) находился японский военный аэродром.

ПОТОРОПИЛИСЬ НЕ ПУСТИТЬ СОЮЗНИКОВ

Таким образом, можно утверждать: штурм Шумшу был вызван не военной необходимостью, а политической. Нашей стране было необходимо: а) выполнить обязательства, данные союзникам; б) немедленно закрепить право СССР на Курильские острова.

В 7 утра 15 августа Петропавловск-Камчатский получил приказ маршала Александра Василевского о немедленном начале Курильской десантной операции. Поспешность, с которой она была проведена, стала причиной серьёзных потерь в рядах десантных частей. И, скорее всего, была вызвана приходом к власти в США Гарри Трумэна. Заняв кресло умершего Франклина Рузвельта, новый президент США решил нарушить обязательства в отношении принадлежности Курил, данные Иосифу Сталину перед вступлением СССР в войну с Японией.

Участие нашей страны в войне с Японией обсуждались на конференциях союзников в 1943 году в Каире и Тегеране. Президент США Рузвельт, обеспокоенный возможными потерями США (эксперты говорили о миллионе) при занятии японской метрополии, предложил Сталину принять участие в войне. Взамен обещал ему возвращение Южного Сахалина и передачу СССР всех Курильских островов. Сталин устно согласился, обещал вступить в войну через три месяца после капитуляции Германии. И летом 1944 года объявил маршалу Василевскому, что тот будет командовать нашими войсками в войне на Дальнем Востоке.

ПОТСДАМСКАЯ ПОДСТАВА

В феврале 1945 года состоялась Ялтинская конференция, в которой вновь участвовали Рузвельт, Уинстон Черчилль, Сталин. Основные вопросы были связаны с окончанием войны с Германией и устройством послевоенного мира и порядка. Грядущей войне СССР с Японией посвящено тайное соглашение великих держав по вопросам Дальнего Востока. Передача Курильских островов нашей стране была одним из его пунктов.

5 апреля 1945 года СССР денонсирует «Пакт о нейтралитете» с Японией, но по условиям договора обязуется ещё год соблюдать соглашение.

На конференции в Потсдаме летом 1945 года Сталин встретился с новым президентом США Трумэном, Черчиллем и Клементом Эттли – новым премьер-министром Великобритании, пришедшим к власти после победы лейбористов на парламентских выборах.

26 июля на высокой встрече принимается специальная Потсдамская декларация об условиях капитуляции Японии. О Южном Сахалине и Курильских островах речи в ней уже не шло. Была лишь формулировка: «Изгнать Японию со всех других территорий, захваченных ею путём насилия», под которой стояли подписи только Трумэна, Черчилля и китайского лидера Чан Кайши.

ЧТОБЫ КУРИЛЫ НЕ СТАЛИ ИВОДЗИМОЙ

Япония понимала – война проиграна. Но надеялась закончить войну без оккупации основных островов и на почётных условиях. 28 июля островная империя отвергла условия Потсдамской конференции, запланировала перемещение императора Хирохито с семьей в Маньчжурию и начала готовиться к боям с американскими войсками на основных островах.

США хорошо помнили кровавые сражения с японцами на Иводзиме и Окинаве – при занятии этих островов американцы потеряли до 100 000 человек убитыми и ранеными. Потому, располагая мощной стратегической авиацией и атомной бомбой, отказались от немедленной высадки десантов на основные острова Японии.

По плану Рузвельта СССР должен был занять Хоккайдо и даже северную часть острова Хонсю. После прихода к власти Трумэна американцы решают методично разрушать японские города самолётами Б-29 до полной сдачи японских войск.

В АВГУСТЕ ЯПОНИИ СТАЛО ЖАРКО

6 августа США сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму. 8 августа СССР объявляет войну Японии, в ночь на 9 августа начинает успешные боевые действия в Маньчжурии. 9 августа американцы бросают ещё одну бомбу на город Нагасаки.

10 августа Высший военный совет Японии принимает потсдамские условия. Генеральный штаб империи 14 августа объявляет общий военный и военно-морской приказ о капитуляции, согласно которому «японские войска на Курильских островах должны сдаться Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке».

Американцы, очевидно, понимали два факта: 1) японцы получили приказ капитулировать; 2) советские войска на Камчатке не смогут быстро занять Курильские острова – солдаты не успели пройти подготовку, морские офицеры только что приняли новые корабли, которых всё равно не хватало для успешной высадки. Сведения об уровне подготовки солдат вполне могли передать своей разведке американские пилоты, свободно проживавшие в гостиницах Петропавловска-Камчатского.

Отсюда можно предположить цель американского десанта: опередив русских, занять плацдарм на Парамушире, принять капитуляцию японской дивизии, которая стояла на этом острове и на Шумшу. А затем дождаться сдачи японских гарнизонов на прочих Курильских островах.

Но, по всей видимости, неожиданный отпор японских войск, вроде бы, получивших приказ о капитуляции, и отвага советских бойцов сорвали американские планы.

КУРИЛЫ – ФИТИЛЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Как только у СССР и США не стало общих врагов, идеология взяла верх над политикой добрососедских отношений. К тому же у Сталина не было доверительных отношений с Трумэном. Так началась холодная война.

В 1950 – 1953 годах в Корее советские и американские ветераны-лётчики Второй мировой вели между собой воздушные бои с большими потерями с обеих сторон. И до сражений в небе Кореи вооружённых конфликтов тоже хватало.

В 2009 году мне довелось помогать сахалинскому краеведу Виктору Горобцу, восстанавливающему воинскую часть заброшенного кладбища у анивского села Таранай. Об этом его попросила дочь вдовы лейтенанта М. И. Солдатова, похороненного там. Женщина рассказала Горобцу, что к маме на материк приезжал однополчанин мужа. Он рассказал, как 10 июля 1946 года погиб советский офицер.

Пилот Солдатов со стрелком старшим сержантом П. М. Караваевым в тот день вылетел на Ил-2 сопровождать нашу подводную лодку, проходящую пролив Лаперуза в надводном положении. На самолёт напала американская авиация с Хоккайдо. После этого боя наш штурмовик не долетел до аэродрома у села Таранай и разбился. В документах отметили, что авария произошла во время тренировочного полёта.

КАК ПОСТУПИТЬ С НЕУДАЧЛИВЫМИ «ПАРТН¨РАМИ»?

Но в случае с неудачным десантом американцев в районе бухты Океанская на Парамушире 14 августа 1945 года следует поступить по нашему принципу «Никто не забыт и ничто не забыто». И установить на месте гибели американцев памятную стелу с описанием события, которому она посвящена.

Мёртвые сраму не имут. Да и живущим в США потомкам погибших солдат и матросов этим самым можно напомнить, что лучше нам жить дружно, как наши народы жили в годы Второй мировой войны.

Детали этой истории следует искать в архивах США и материалах Ставки Верховного командования СССР, до сих пор до конца не рассекреченных. Но найти следы несчастливой высадки американцев на берегу бухты Океанская ещё возможно.

В связи с приходом к власти в США очередного президента и появлением смутных надежд на возможность улучшения наших отношений такие действия смогли бы показать, что у нас помнят и ценят безусловное боевое братство во время Второй мировой войны.

Николай СИДОРОВ, член Русского географического общества.