Курс без опасности. Глава дорожной полиции области за баланс интересов пешеходов и автомобилистов

В начале марта в ГИБДД области сменился глава – должность занял Игорь Нам, работавший до этого заместителем начальника этого ведомства. С ним встретился корреспондент «Советского Сахалина».

– Игорь Владимирович, поздравляем вас с назначением. На ваш взгляд, требует ли деятельность нашей дорожной полиции изменений либо корректировок?

– На мой взгляд, все идет в правильном направлении. Нужно не сворачивать с курса, снижая число погибших на дорогах и уменьшая число ДТП. Подвижки в этом уже есть, и весьма неплохие. Вот цифры – за прошедший 2021-й год количество погибших в ДТП существенно снизилось: 65 погибших в 2021 году против 81-го в 2020-м.

За последние 20 лет это наиболее низкий показатель уровня смертности на дорогах. Таков видимый результат масштабного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». У нас в области он стартовал в 2020 году. В этот проект включены мероприятия по улучшению пропускной способности автодорог, дальнейшему техническому оснащению подразделений ГИБДД. Все это должно привести к тому, чтобы к 2024 году показатель по числу погибших в ДТП не превышало 6 человек на 100 тысяч населения.

Хочу сказать, что ситуация на наших дорогах значительно улучшилась не только за счет новой дорожной инфраструктуры, но и за счет профилактических мероприятий. Эту стратегическую линию надо продолжать и дальше. Без шараханий в стороны.

– Какие нарушения на дорогах, на ваш взгляд, доставляют больше всего проблем для безопасности движения?

– Нетрезвая езда, выезд на встречную полосу движения. От этого самые тяжкие последствия – происходит лобовое столкновение. Ну и недисциплинированные пешеходы.

– Какие районы области самые для вас проблемные и по какой причине?

– Невельский (3 погибших с начала года) и Анивский (4 погибших за тот же период). А вот в Южно-Сахалинске наблюдаем снижение числа ДТП.

– На дорогах уже больше 10 лет идет установка средств фото- и видеофиксации нарушений дорожных правил. Польза здесь очевидна – электроника не упустит отступления от требований Правил дорожного движения, оформит штраф. В связи с использованием камер в дорожной полиции прошли сокращения штата инспекторов дорожно-патрульной службы. Но через некоторое время столкнулись с такой проблемой: штрафы пугают не всех, кое-кто продолжает ездить с грубыми нарушениями. Доводилось не раз слышать: камера зафиксирует нарушение, но не остановит пьяного за рулем, который создает опасность на дороге. Какие в этом направлении есть подвижки?

– Да, проблема такая есть. Никто не умаляет достоинств камер, но всех вопросов они не решат. Не остановят того, кто едет без прав, сел за руль в неадекватном состоянии. Поэтому за последние два года уже появилось около 20 новых инспекторов, которые несут службу на дорогах. Численность их будет увеличиваться и дальше. Опыт показывает, что наличие нарядов ГИБДД на дорогах – одно из лучших средств профилактики ДТП. Вместе с увеличением количества камер это поспособствует снижению числа нарушений и приучит участников движения к дисциплине.

– В народе бытует мнение, что инспекторам выгодно собрать больше штрафов, за это полагается что-то вроде премии. Это так?

– Это просто заблуждение. Сейчас такого нет. Нормативные акты МВД однозначно запрещают оценивать работу инспектора дорожно-патрульной службы по количеству выявленных нарушений, в том числе и выписанных штрафов. Критерий здесь другой – уменьшение числа погибших на дорогах. Понятное дело, наши сотрудники обязаны выявлять нарушения, которые влияют на аварийность, – это, прежде всего, нетрезвая езда, вождение без прав и пр. Но скрывать или наоборот, наращивать количество, стимулов нет.

Вспомните, если раньше на дороге могли остановить и придраться даже к такой мелочи, как отсутствие валидола в автомобильной аптечке, лишь бы только отчитаться о выявленном нарушении, то теперь все по-другому. Инспектор обращает внимание на внешний вид транспортного средства, работу световых приборов и пр. Более пристальное внимание к рамным автомобилям, бывает необходимость проверить агрегаты на предмет распила, который запрещен.

– Давайте уточним – в каких случаях у вашего сотрудника есть законные основания потребовать открыть багажник, проверить, что находится в салоне?

– В том случае, когда есть подозрение. Или когда проводится какая-то операция. Ведь часто в автомобилях везут оружие или наркотики, незаконно выловленную рыбу и пр. Именно при помощи дорожной полиции этот груз удается своевременно обнаружить или даже предотвратить преступление. Если водитель соглашается показать нашему сотруднику содержимое автомобиля добровольно, то это простой осмотр. Если же автомобилист не соглашается, тогда привлекают понятых, составляется протокол и производят досмотр, он более углубленный. Тут действует другой процессуальный порядок.

– То есть противиться осмотру как чему-то незаконному нет оснований?

– Да. Если вы не везете ничего запрещенного, то и бояться нечего. Придираться к той же аптечке, которую я привел в качестве примера, никто не будет.

– Есть ли случаи, когда среди нарушителей Правил дорожного движения были работники органов власти, силовых структур? Не было ли с их стороны давления на инспекторов ГИБДД?

– Случаи такие были, но я не припомню, чтобы на наших сотрудников оказывалось давление. Наверное, кто-то мог поначалу эмоционально отреагировать на требование остановиться, но не более того. Есть определенная категория должностных лиц, в отношении которых мы не можем принять решение о наказании. Но нас закон не ограничивает в праве выполнить процессуальные действия, то есть составить протокол о том же вождении в нетрезвом виде.

Информация потом уходила по месту работы этих автомобилистов с определенным статусом, ее рассматривали комиссии, и нарушители получали взыскание, а то и вообще лишались должности. Руководители силовых и властных структур подчеркивают, что они за максимальную открытость в этом вопросе. Они проявляют нетерпимость к сотрудникам, которые допускают нетрезвую езду или другие грубые нарушения Правил дорожного движения.

– А откуда были такие нарушители?

– Называть эти структуры поименно не хотелось бы.

– Вспоминается недавний эпизод с теперь уже бывшим мэром Углегорского района Сергеем Дорощуком. Он, вроде как, пытался оказать давление после совершенного нарушения.

– Да нет, ничего подобного не было. Он совершил поворот не с той полосы дороги, стал поэтому виновником столкновения с другим автомобилем. По этому факту был составлен протокол, все как для любого другого автовладельца.

– У нас, как и во всех регионах, развит сервис заказа такси через приложения. Работают в этом бизнесе, как правило, выходцы из стран ближнего зарубежья. Много ли хлопот они доставляют вашим инспекторам – все-таки права у них получены в другом государстве, к тому же у людей другой менталитет, он проявляется и в манере вождения?

– Да, хлопот эти водители нам доставляют. Статистика говорит, что они часто становятся и участниками, и виновниками разных ДТП. Но это не значит, что у всех у них низкие водительские навыки – случаи есть разные.

– Не так давно в одном из регионов приезжим из ближнего зарубежья запретили работать в определенных сферах экономической деятельности. На ваш взгляд, можно ли поступить так же у нас и запретить работу в такси?

– Такие вопросы в компетенции руководства региона. Проблема не в том, откуда приехал тот же водитель такси, она глубже. Дело в том, то законодательство недостаточно регулирует деятельность упомянутых сервисов. Фирма ведь услугу по перевозке не предоставляет, она только принимает и распределяет заказы. Не проводит проверку тех, кто устраивается на работу.

И ее нельзя проверить именно как таксомоторную компанию. Сложности здесь есть, но тем не менее, мы работаем в плотном контакте с областным министерством транспорта. И это помогает выявлять тех, кто идет в такси, чтобы только работать на свой карман, не выплачивает налоги, не думает о безопасности движения.

– Раньше ГИБДД должна была согласовывать проекты развития улично-дорожной сети. Несколько лет назад эту обязанность убрали. На ваш взгляд, это сыграло положительную или отрицательную роль?

– Это огромный минус. Но при этом плюс здесь в том, что органы местного самоуправления понимают: без обсуждения с нами не решить принципиальных вопросов при масштабной реконструкции или модернизации. Поэтому у нас налажен конструктивный диалог.

– Южно-Сахалинск последнее время стал удивлять урбанистическими новациями, идея которых исходит от АНО «Центр развития городской среды». Это выделенная полоса для автобусов; столбики на проезжей части, чтобы не парковались и не перегораживали предназначенные для движения полосы; круговые перекрестки в тех местах, где их представить было сложно. На ваш взгляд, насколько это усиливает безопасность на дорогах?

– Понимаете, все новое поначалу воспринимается неоднозначно. Не все сразу понимают замысел. Предложений у центра было много, не все из них можно сразу реализовать. Я поддержал предложения по обустройству мини-кольца на перекрестке улиц Дзержинского и Буюклы, создания треугольников видимости вблизи пешеходных переходов. Для меня приемлемы любые способы сокращения аварийности на дорогах, если только соблюдается баланс между интересами всех участников движения – пешеходов и водителей.

Треугольники повысили безопасность идущих по «зебре», кольцо показало, что способно справиться с заторами. Только его нужно капитально обустроить: временные сооружения, которые там поставили, после зимы приказали долго жить. С 16 марта их убрали, на этом месте временно действует прежняя схема движения (с 28 марта кольцевое движение там возобновлено. – Авт.)

Вообще, кольцевые перекрестки доказывают свою эффективность, пример тому – пересечение улиц Ленина и Украинской.

Какие-то нововведения нужно было проверить экспериментальным путем – в частности, обустройство выделенных полос для общественного транспорта на участке улицы Ленина. Прошлым летом мы посмотрели, насколько увеличится пропускная способность и соответственно, интенсивность движения автобусов. К сожалению, идея себя не оправдала, об этом я и написал в своем заключении мэру.

Следующим шагом станет корректировка и запуск в полную силу автоматизированной системы управления дорожным движением, в которую включены все светофоры. Василий Вишневский, руководитель АНО «Центр развития городской среды» высказал ряд дельных предложений, в частности, по фазам работы электронных регулировщиков. Считаю, администрация города идет в правильном направлении. Это тоже вклад в снижение аварийности и смертности на дорогах области.

Беседовал Евгений АВЕРИН.

Фото предоставлено областной ГИБДД.