Курс – на эффективность результата. Деятельность администрации областного центра определяется по ключевым показателям

От кпд к кпэ

Раньше эффективность системы или человека оценивалась знакомым термином «кпд» – коэффициент полезного действия. К примеру, если усилий или средств затрачивалось много, а овчинка не стоила выделки, говорили о низком кпд и наоборот. Определялся такой коэффициент в процентах как соотношение полезной работы ко всему ее объему.

С 2019 года по указу президента для оценки результативности работы чиновников в стране стала внедряться иная, но в чем-то похожая система. Сокращенно она называется кпэ, по-английски KPI. Это ключевые показатели эффективности, применяемые в оценке деятельности местной власти.

В бизнес-среде и крупных корпорациях России и зарубежных стран за несколько лет уже обкатали эту систему, поставили ее на службу стратегии и тактике достижения целей. Ввели и так называемые KPI-метрики или карты. Они позволяют увидеть, на какие действия нет смысла затрачивать время и деньги, а на какие нужно сделать упор для достижения целей.

На первой в этом году пресс-конференции мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин рассказал о системе KPI, которую ввел губернатор области. Есть годовые, квартальные и проектные показатели, касающиеся сути работы муниципалитета. Так, к примеру, оценивается эффективность услуг городской администрации в сфере законодательства, ее деятельность как заказчика строительства дорог, домов и других объектов. В 2020-м деятельность мэра оценивалась по восьми годовым показателям и шести квартальным.

– Они были исполнены примерно на 80 проц. (некоторые мероприятия не состоялись из-за пандемии коронавируса), – рассказал глава городского округа. – Зато программа по строительству и реконструкции дорог при участии регионального правительства по итогам четырех кварталов выполнена на все сто. Построены новые участки улиц Фархутдинова и Пограничной, проведена реконструкция трассы на села Дальнее и Елочки, на 10 проц. перевыполнен план по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2020 году при участии бюджетов всех уровней всеми видами ремонтных работ мы охватили порядка 30 км дорог.

В KPI-карту мэра входят также показатели по образованию. В прошлом году город обязан был обеспечить общее образование 98 проц. детей 15 – 19 лет. Задание выполнено на 99 проц. План по числу участников различных образовательных мероприятий муниципального отборочного уровня также перевыполнен.

Неплохой результат достигнут по привлечению инвестиций в основной капитал от строителей, бизнесменов и территорий опережающего развития. Да и администрация города стремится увеличить основной капитал, содействуя строительству зданий и сооружений. Не случайно Южно-Сахалинск признан городом с благоприятной средой для проживания. И здесь оценка работы муниципалитета за год поднялась со 160 до 181 балла.

Превышен показатель численности занятых в малом и среднем предпринимательстве. Выполнены задания по переселению жителей из аварийного жилого фонда – 965 семей вместо ожидаемых 724 улучшили жилищные условия. В 2020 году успешно реализована программа по озеленению и обустройству дворов и общественных пространств.

Как считает Сергей Надсадин, есть несомненная польза от обучения сахалинской команды в рамках программы развития ВЭБ.РФ для 100 крупнейших городов в Сколково. Сегодня совместно с госкорпорацией разрабатываются механизмы улучшения функционирования общественного транспорта в городе, в том числе по примеру Твери, Белгорода. Намечено сотрудничество и по ряду других направлений, которые обретут конкретику после завершения образовательного курса.

В администрации Южно-Сахалинска Игорь Калашников, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства, курирует сезонное обслуживание дорог, их строительство и реконструкцию, работы на улично-дорожной сети. На пресс-конференции он сообщил, что уже обследуются и устраняются, в том числе в рамках гарантийных обязательств, дефекты на участках трасс с признаками разрушения и деформации полотна. В одной из подрядных организаций раньше обычного заработал асфальтовый завод. С первых чисел марта ведется ямочный ремонт. К 1 мая подрядчики обязаны привести в порядок гарантийные дороги. Такую задачу поставил перед ними муниципалитет.

Сергей Надсадин отметил: есть несомненные плюсы в том, что с дорожниками на конкурсной основе стали заключать долгосрочные контракты на обслуживание сложных транспортных инженерных сооружений. Это повышает ответственность людей за качество труда, гарантирует им стабильную всесезонную работу с перспективой.

По словам градоначальника, уже заключены такие контракты с подрядчиками на обслуживание Коммунистического проспекта и проспекта Мира. До 1 мая будут разыграны аналогичные конкурсы по улицам Горького, Пограничной, Железнодорожной и проспекту Победы. В муниципалитете надеются, что результаты слаженной коллективной работы положительным образом скажутся и на ключевых показателях эффективности.

Людмила Степанец.